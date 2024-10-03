Дожди и потепление: о погоде на три дня в Астане и Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

К 6 октября ночные заморозки в Астане начнут отступать. В Алматы температура воздуха прогреется до 24 градусов. А в Шымкенте все три дня будут идти дожди. Какие еще сюрпризы ожидают жителей трех городов с 4 по 6 октября, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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