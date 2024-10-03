Дожди и потепление: о погоде на три дня в Астане и Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
К 6 октября ночные заморозки в Астане начнут отступать. В Алматы температура воздуха прогреется до 24 градусов. А в Шымкенте все три дня будут идти дожди. Какие еще сюрпризы ожидают жителей трех городов с 4 по 6 октября, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 4 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 17-19 тепла.
- 5 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 18-20 тепла.
- 6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 19-21 тепла.
Прогноз погоды по Алматы
- 4 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.
- 5 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.
- 6 октября: переменная облачность, днем дождь. Днем порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 21-23 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 4 октября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.
- 5 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
- 6 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.
Ранее специалисты подробно рассказали о погоде во второй осенний месяц. По их данным, октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.
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