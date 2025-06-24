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Политика

Токаев обратился к судьям Казахстана

Токаев обратился к судьям Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, поздравил с Днем судьи и работника суда, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления приводит Telegram-канал Акорды:

"Уважаемые судьи и работники суда! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для всех, кто связан с отправлением правосудия, нынешний год имеет особое символическое значение. 30 лет назад была принята Конституция Казахстана – прочный фундамент нашей Независимости, соблюдения прав и свобод граждан".

Президент подчеркнул, что сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа "Закон и Порядок".

"Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии. Уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда – по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела.

"Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию.

"Уверен, вы внесете важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!"Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане День судьи и работника суда в перечень праздничных дат был добавлен в апреле 2022 года. Появление нового праздника, который отмечают 24 июня, обосновывалось "как дань признательности" казахстанским судьям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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