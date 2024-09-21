Токаев обратился к Пашиняну

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Республики Армения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 сентября 2024 года, рассказали в пресс-службе президента РК.

"В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под руководством премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета. Касым-Жомарт Токаев, следуя духу дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале Акорды.

Также сообщается, что президент Казахстана пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса.

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9 сентября 2024 года стало известно, что состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана. В ходе него Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации, а также подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.