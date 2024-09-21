Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев обратился к Пашиняну

Токаев обратился к Пашиняну, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Республики Армения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 сентября 2024 года, рассказали в пресс-службе президента РК.

"В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под руководством премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета. Касым-Жомарт Токаев, следуя духу дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале Акорды.

Также сообщается, что президент Казахстана пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:01
Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС
, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:01

9 сентября 2024 года стало известно, что состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана. В ходе него Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации, а также подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

Читайте также

Токаев назначил Абилкасымова заместителем главы АРРФР
Токаев назначил экономиста Абилкасымова заместителем главы АРРФР
Генпрокурор доложил Токаеву о возврате активов на 262 млрд тенге
Генпрокурор доложил Токаеву о возврате активов на 262 млрд тенге
Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана
Токаев принял новых замруководителей силовых структур
Динара Халдарова
Пашинян Никол Токаев Касым-Жомарт Армения Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Умара Чичаева арестовали в Москве
Боец ММА арестован по делу о стрельбе в офисе Wildberries
волейболистка
Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: