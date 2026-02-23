В Алматы вынесли приговор Ольге Абдыгаппаровой

В Алматы 23 февраля 2026 года огласили приговор Ольге Абдыгаппаровой – жене осужденного ранее предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы горсуда Алматы, дело рассмотрели в Медеуском районном суде №2. Приговором суда Ольга Абдыгаппарова осуждена по ст. 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) к 2,5 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

О ее задержании в полиции Алматы сообщили в феврале 2025 года. Поводом послужило коллективное заявление дольщиков одного из жилых комплексов, требующих исполнения договоров, заключенных в 2016-2018 годах.

5 июля 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к семи годам лишения свободы. Об аресте бизнесмена стало известно в июле 2021 года. Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО "AV Construction", оно было связано с продажей элитной виллы. 11 апреля 2023 года Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену. В январе 2026 года стало известно, что его перевели в колонию-поселение.