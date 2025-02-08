Пенсионерка в Акмолинской области оказалась заперта в квартире в беспомощном состоянии
Фото: pixabay
В городе Щучинске Акмолинской области обессиленная 79-летняя женщина оказалась заперта в собственной квартире, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, пожилой женщине удалось позвать пожарных на помощь. Прибывшие спасатели обнаружили, что дверь квартиры заперта, а поводом для тревоги стали крики о помощи пожилой женщины.
Фото: МЧС РК
"Прибывшие на место вызова спасатели развернули трехколенную лестницу и поднялись на балкон второго этажа. Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили пенсионерку, которая лежала в спальной комнате на полу и не могла самостоятельно подняться", – говорится в сообщении.
Спасатели открыли дверь изнутри и передали пенсионерку в машину скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Жамбылской области также оказалась заперта в своей квартире.
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