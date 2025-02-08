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Общество

Пенсионерка в Акмолинской области оказалась заперта в квартире в беспомощном состоянии

Пенсионерка в Акмолинской области оказалась заперта в квартире в беспомощном состоянии, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 11:15 Фото: pixabay
В городе Щучинске Акмолинской области обессиленная 79-летняя женщина оказалась заперта в собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожилой женщине удалось позвать пожарных на помощь. Прибывшие спасатели обнаружили, что дверь квартиры заперта, а поводом для тревоги стали крики о помощи пожилой женщины.

Пенсионерка в Акмолинской области оказалась заперта в квартире в беспомощном состоянии, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 11:15

Фото: МЧС РК

"Прибывшие на место вызова спасатели развернули трехколенную лестницу и поднялись на балкон второго этажа. Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили пенсионерку, которая лежала в спальной комнате на полу и не могла самостоятельно подняться", – говорится в сообщении.

Спасатели открыли дверь изнутри и передали пенсионерку в машину скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Жамбылской области также оказалась заперта в своей квартире.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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