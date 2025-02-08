#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.18
530.6
5.28
Общество

В Казахстане рассматривают возможность вакцинации мальчиков против ВПЧ

Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 21:01 Фото: freepik
Сегодня, 8 февраля 2025 года, на брифинге в Национальном научном онкологическом центре в Астане эксперты высказались за вакцинацию мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики в дальнейшем у женщин рака шейки матки, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науке и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская напомнила, что в Казахстане против ВПЧ вакцинируют девочек до полового возраста.

"Это важно. Потому что основную флору, в том числе нехорошие болезни, включая ВПЧ, переносят мальчики, когда начинается взрослая половая жизнь. Мы начали в 2024 году вакцинацию девочек в возрасте 11 лет. Да, мальчики, вопрос большой, но думаю, через определенный промежуток времени мы обязательно поставим вопрос, чтобы и мальчики вакцинировались тоже до начала половой жизни. Мы таким образом предотвращаем носительство этого вируса. Я надеюсь, что в нашей стране от ВПЧ будут вакцинироваться и мальчики, потому что ВПЧ актуален не только для рака шейки матки, но и для развития таких сложных заболеваний, как опухоли полости рта, рак прямой кишки", – сказала она.

При этом специалист пояснила, что вакцина не приносит никакого вреда.

"У нас был пилотный проект в 2012-2014 годах, когда в трех регионах в пилотном режиме проводили вакцинацию девочек до 14 лет против ВПЧ. В прошлом году мы закончили исследование – мы вызвали их, они стали молодыми женщинами, стали молодыми мамами, обследовали их и выяснили, что носительства у них нет, то есть расположенности к развитию рака шейки матки у них нет, они здоровы, очень многие имеют своих детей и живут нормально. Вакцинация не приносит вреда, это сведения не только из научных данных, у нас имеется и собственный опыт в Казахстане", – резюмировала она.  

В свою очередь национальный координатор программ иммунизации странового офиса ВОЗ в Казахстане Канат Суханбердиев напомнил, что в Казахстане принята стратегия по вакцинации девочек двумя дозами, интервал между дозами – шесть месяцев.

"У нас вакцинируют девочек в возрасте 11 лет. 174 тыс. девочек было в 2024 году, это наша целевая аудитория. У нас вакцинация только началась. В 2024 году вакцинировано 100 тыс. девочек. Это обнадеживающие цифры. Для нас будет интересно сколько девочек из тех, кто получил первую дозу в сентябре, придет за второй дозой в марте. Это очень важно. Для нас индикатор эффективности работы вакцинации это сколько девочек будет охвачено двумя дозами", – подчеркнул эксперт. 

При этом он отметил, что некоторые страны начали вакцинировать мальчиков против вируса папилломы человека, так как ВПЧ является причиной не только рака шейки матки, но и рака полового члена, прямой кишки и других видов. 

"Великобритания уже вакцинирует мальчиков. В этом году Кыргызстан и Узбекистан намерены изменять национальный календарь, то есть они переходят на однодозовый режим (при вакцинации девочек. – Прим. ред.) и начинают вакцинировать мальчиков", – указал он. 

18 сентября 2024 года в Казахстане началась вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте 11 лет.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанские онкологи назвали три главных заблуждения о ранней диагностике рака
Общество
19:23, Сегодня
Казахстанские онкологи назвали три главных заблуждения о ранней диагностике рака
Врачи: Казахстан не уступает Южной Корее и Германии по онкологическому лечению
Общество
18:20, Сегодня
Врачи: Казахстан не уступает Южной Корее и Германии по онкологическому лечению
В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды
Общество
13:26, Сегодня
В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: