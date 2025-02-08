В Казахстане рассматривают возможность вакцинации мальчиков против ВПЧ

Сегодня, 8 февраля 2025 года, на брифинге в Национальном научном онкологическом центре в Астане эксперты высказались за вакцинацию мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики в дальнейшем у женщин рака шейки матки, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науке и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская напомнила, что в Казахстане против ВПЧ вакцинируют девочек до полового возраста.

"Это важно. Потому что основную флору, в том числе нехорошие болезни, включая ВПЧ, переносят мальчики, когда начинается взрослая половая жизнь. Мы начали в 2024 году вакцинацию девочек в возрасте 11 лет. Да, мальчики, вопрос большой, но думаю, через определенный промежуток времени мы обязательно поставим вопрос, чтобы и мальчики вакцинировались тоже до начала половой жизни. Мы таким образом предотвращаем носительство этого вируса. Я надеюсь, что в нашей стране от ВПЧ будут вакцинироваться и мальчики, потому что ВПЧ актуален не только для рака шейки матки, но и для развития таких сложных заболеваний, как опухоли полости рта, рак прямой кишки", – сказала она.

При этом специалист пояснила, что вакцина не приносит никакого вреда.

"У нас был пилотный проект в 2012-2014 годах, когда в трех регионах в пилотном режиме проводили вакцинацию девочек до 14 лет против ВПЧ. В прошлом году мы закончили исследование – мы вызвали их, они стали молодыми женщинами, стали молодыми мамами, обследовали их и выяснили, что носительства у них нет, то есть расположенности к развитию рака шейки матки у них нет, они здоровы, очень многие имеют своих детей и живут нормально. Вакцинация не приносит вреда, это сведения не только из научных данных, у нас имеется и собственный опыт в Казахстане", – резюмировала она.

В свою очередь национальный координатор программ иммунизации странового офиса ВОЗ в Казахстане Канат Суханбердиев напомнил, что в Казахстане принята стратегия по вакцинации девочек двумя дозами, интервал между дозами – шесть месяцев.

"У нас вакцинируют девочек в возрасте 11 лет. 174 тыс. девочек было в 2024 году, это наша целевая аудитория. У нас вакцинация только началась. В 2024 году вакцинировано 100 тыс. девочек. Это обнадеживающие цифры. Для нас будет интересно сколько девочек из тех, кто получил первую дозу в сентябре, придет за второй дозой в марте. Это очень важно. Для нас индикатор эффективности работы вакцинации это сколько девочек будет охвачено двумя дозами", – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что некоторые страны начали вакцинировать мальчиков против вируса папилломы человека, так как ВПЧ является причиной не только рака шейки матки, но и рака полового члена, прямой кишки и других видов.

"Великобритания уже вакцинирует мальчиков. В этом году Кыргызстан и Узбекистан намерены изменять национальный календарь, то есть они переходят на однодозовый режим (при вакцинации девочек. – Прим. ред.) и начинают вакцинировать мальчиков", – указал он.

18 сентября 2024 года в Казахстане началась вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте 11 лет.