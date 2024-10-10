В Казахстане не исключают возможность платной вакцинации против ВПЧ

Врач-онкогинеколог, радиационный онколог высшей категории Гайни Олжатаева на брифинге в СЦК рассказала, сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки, сообщает Zakon.kz.

Гайни Олжатаева отметила, что на сегодня против вируса папилломы человека привили 25 тыс. девочек в возрасте 11-13 лет.

"В возрасте 11 лет привито 15 тыс. девочек. Активная вакцинация проводится в Туркестанской, Карагандинской и Акмолинской областях: там на бесплатной основе привито 6, 3 и 1,5 тыс. девочек в возврате 11-13 лет", – сообщила она.

Вакцинация девочек старшего возраста на платной основе, по ее словам, не проводится.

"В будущем, если частные клиники будут приобретать, мы не можем их регулировать, они могут сами делать закуп и прививать на платной основе", – резюмировала врач.

18 сентября 2024 года в Казахстане стартовала вакцинация против вируса папилломы человека.

4 октября 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что прямых отказов от вакцинации нет.