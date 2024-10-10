Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане не исключают возможность платной вакцинации против ВПЧ

Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:13 Фото: freepik
Врач-онкогинеколог, радиационный онколог высшей категории Гайни Олжатаева на брифинге в СЦК рассказала, сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки, сообщает Zakon.kz.

Гайни Олжатаева отметила, что на сегодня против вируса папилломы человека привили 25 тыс. девочек в возрасте 11-13 лет.

"В возрасте 11 лет привито 15 тыс. девочек. Активная вакцинация проводится в Туркестанской, Карагандинской и Акмолинской областях: там на бесплатной основе привито 6, 3 и 1,5 тыс. девочек в возврате 11-13 лет", – сообщила она.

Вакцинация девочек старшего возраста на платной основе, по ее словам, не проводится.

"В будущем, если частные клиники будут приобретать, мы не можем их регулировать, они могут сами делать закуп и прививать на платной основе", – резюмировала врач.

18 сентября 2024 года в Казахстане стартовала вакцинация против вируса папилломы человека.

4 октября 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что прямых отказов от вакцинации нет.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Аким Павлодара проиграл в суде прокурору из-за новостроек
Мадина Мамырханова
Минздрав РК Казахстан 2024 год Онкология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: