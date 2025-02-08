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Общество

"Мисс Вселенную Казахстан" встретили в костанайском аэропорту

Костанайка защитит Казахстан на конкурсе &quot;Мисс Вселенная&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 02:20 Фото: Instagram/missqazaqstan.kz
В костанайском зале прилета модель Дану Алмасову ждали с цветами и поздравлениями родственники, друзья, представители агентства "Ethno Fashion" и спортивной общественности, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, девушку ждали из Турции. Транзитом через Астану она прилетела после экзаменов на последнем курсе университета. Девушка учится по специальности "Связь с общественностью и реклама".

Фото: kstnews.kz

Дана стала обладательницей титула "‎Miss Universe Qazaqstan‎-2024" в начале декабря 2024 года, в Алматы. Дану пригласил участвовать в конкурсе скаут, который увидел ее ролик в "TikTok".

Фото: kstnews.kz

Дана появилась в зале прилета под громкие приветствия. Девушка замечательно выглядела даже после нескольких часов перелета. Для близких она надела корону и ленточку. После общей фотографии девушка ответила на вопросы журналистов.

Главный международный конкурс "Miss Universe", вероятнее всего, состоится в Таиланде, осенью 2025 года. Здесь Дана представит весь Казахстан.

Аксинья Титова
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