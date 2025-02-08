"Мисс Вселенную Казахстан" встретили в костанайском аэропорту
По информации kstnews.kz, девушку ждали из Турции. Транзитом через Астану она прилетела после экзаменов на последнем курсе университета. Девушка учится по специальности "Связь с общественностью и реклама".
Фото: kstnews.kz
Дана стала обладательницей титула "Miss Universe Qazaqstan-2024" в начале декабря 2024 года, в Алматы. Дану пригласил участвовать в конкурсе скаут, который увидел ее ролик в "TikTok".
Фото: kstnews.kz
Дана появилась в зале прилета под громкие приветствия. Девушка замечательно выглядела даже после нескольких часов перелета. Для близких она надела корону и ленточку. После общей фотографии девушка ответила на вопросы журналистов.
Главный международный конкурс "Miss Universe", вероятнее всего, состоится в Таиланде, осенью 2025 года. Здесь Дана представит весь Казахстан.