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Общество

В Шымкенте растет спрос на рабочие руки

Строители, строитель, рабочий, рабочие, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительные материалы, стройматериалы, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 06:20 Фото: primeminister.kz
В Шымкенте увеличивается спрос на рабочие профессии. Почти 68% образовательных грантов направлены на их подготовку, сообщает Zakon.kz.

Как узнали корреспонденты "24KZ", рабочие специальности в Шымкенте переживают ренессанс. Почти 68% образовательных грантов выделены для подготовки специалистов, без которых невозможно развитие города: электриков, сварщиков, строителей, автомехаников.

В Шымкенте, по данным карьерного центра, открыто две тысячи вакансий. В основном на новые производства требуются рабочие специалисты. За счет бюджета обучение пройдут 700 человек. По словам руководителя центра Дарии Ордабаевой, хорошие мастера сегодня зарабатывают не меньше офисных сотрудников, а иногда и больше.

Фото: primeminister.kz

Крупные компании заключают договоры с колледжами, открывают учебные классы на своих производствах и предоставляют выпускникам рабочие места. В этом году благодаря поддержке бизнеса бесплатное обучение получают 53 студента. А в 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, в колледжах Шымкента откроют новые специальности, связанные с благоустройством города.

Ранее в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, за какими государственными услугами казахстанцы чаще всего обращались в прошлом году.

Аксинья Титова
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