В Шымкенте растет спрос на рабочие руки

В Шымкенте увеличивается спрос на рабочие профессии. Почти 68% образовательных грантов направлены на их подготовку, сообщает Zakon.kz.

Как узнали корреспонденты "24KZ", рабочие специальности в Шымкенте переживают ренессанс. Почти 68% образовательных грантов выделены для подготовки специалистов, без которых невозможно развитие города: электриков, сварщиков, строителей, автомехаников.

В Шымкенте, по данным карьерного центра, открыто две тысячи вакансий. В основном на новые производства требуются рабочие специалисты. За счет бюджета обучение пройдут 700 человек. По словам руководителя центра Дарии Ордабаевой, хорошие мастера сегодня зарабатывают не меньше офисных сотрудников, а иногда и больше.

Фото: primeminister.kz

Крупные компании заключают договоры с колледжами, открывают учебные классы на своих производствах и предоставляют выпускникам рабочие места. В этом году благодаря поддержке бизнеса бесплатное обучение получают 53 студента. А в 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, в колледжах Шымкента откроют новые специальности, связанные с благоустройством города.

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