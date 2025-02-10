Что нужно знать казахстанцам про пособия и выплаты при рождении, усыновлении ребенка
Подробнее об этом рассказал пресс-секретарь – официальный представитель МТСЗН РК Мадияр Уакпаев:
"Согласно Социальному кодексу Республики Казахстан, при рождении ребенка, усыновлении или удочерении, а также оформлении опеки на новорожденного предоставляются два вида государственных пособий и два вида социальных выплат".
В первую очередь назначается единовременное пособие на рождение ребенка. Его размер составляет:
- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП (149 416 тенге);
- на четвертого и более ребенка – 63 МРП (247 716 тенге).
Неработающим женщинам назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Размеры пособия дифференцированы в зависимости от числа детей в семье и составляют от 5,76 до 8,9 МРП (от 22 648,32 до 34 994,8 тенге).
Работающие женщины, за которых работодатели делали отчисления в Государственный фонд социального страхования, могут претендовать на выплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, удочерением новорожденного ребенка. Ее размер зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев.
Участникам системы обязательного социального страхования также осуществляется социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года.
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