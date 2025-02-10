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Общество

Берик Асылов: Каждый ребенок должен расти в безопасности

Берик Асылов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 16:03 Фото: amanatpartiasy.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о комплексных мерах, которые предпринимает прокуратура для обеспечения безопасности детей и предотвращения правонарушений в их отношении, сообщает Zakon.kz.

Под эгидой Генеральной прокуратуры с 2023 года во всех регионах страны реализуют два проекта – URPAQ и "Счастливое и Безопасное Детство", направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказание своевременной помощи.

В рамках проекта "Счастливое и Безопасное Детство" прокуроры посетили более 63 тыс. семей, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей.

В результате работы:

  • начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц;
  • к административной ответственности привлечено 11 тыс. родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;
  • из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практически без присмотра.

По результатам проверок поданы 54 искана на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение. Однако работа прокуратуры не ограничивается наказаниями. Добились оказания:

  • материальной помощи более 2 тыс. семей (предметы первой необходимости, продукты, школьные принадлежности, уголь и другое);
  • жилищной поддержки свыше 1 тыс. семей;
  • медицинской и социальной помощи 10 тыс. семей;
  • в пользу детей взыскано алиментов на сумму 4,5 млрд тенге.

Проект URPAQ направлен на выявление скрытых форм жестокого обращения с детьми в семьях. Он включает в себя комплексную помощь: психологическую и юридическую поддержку пострадавшим.

"Важно, чтобы каждый ребенок знал – помощь рядом, и он не останется один на один с бедой", – отметил Берик Асылов.

Для оперативного реагирования созданы:

  • чат-боты в Telegram для сбора информации о нарушениях прав детей;
  • QR-коды в школах, госучреждениях и общественных местах для быстрого сообщения о проблемах.

Как результат, прокуратура пресекла несколько случаев буллинга и вымогательства.

Так, в ВКО предотвращено два случая буллинга: в школе – травля 12-летнего ребенка, в колледже – издевательства над студенткой. Виновные получили дисциплинарные взыскания, проведена профилактическая работа.

"Возбуждены дела о вымогательстве: 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у младших подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштрафованы. И это не единичные факты", – отмечают в Генеральной прокуратуре.

Там также рассказали, что за короткое время поступило 1809 сообщений о неподобающем поведении, буллинге как со стороны одноклассников, так и учителей.

  • В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности.
  • С 1617 лицами проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.

Берик Асылов подчеркнул важность этой работы: "Каждый ребенок в Казахстане должен чувствовать себя в безопасности. Мы делаем все, чтобы защитить их права и создать условия для счастливого детства".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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