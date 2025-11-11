#Народный юрист
Статьи

На прилавки Атырау вернулся судак и спровоцировал рыбный бум в регионе

Рыбаки в Атырау, судак, рыба, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:00 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Если год назад в Атырау судак продавался по 2 500-3 000 тенге за килограмм, то сегодня его можно купить всего за 600-800 тенге за килограмм. Рыбы стало значительно больше, и это сразу отразилось на ее стоимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На рынках города торговля судаком идет бойко. Рыбу предлагают разного размера – по желанию покупателя продавцы сразу чистят, разделывают, нарезают филе и даже делают скидки. В среднем килограмм судака стоит около 600-800 тенге, а за отдельные экземпляры просят 250-300 тенге, то есть за одну штуку.

Жительница Атырау Айбарша Калмуратова признается, что не упустила возможность запастись ценным уловом.

"Это настоящий подарок для нас в этом году. Ведь судак – ценная и диетическая рыба. Я закупилась на зиму, кто знает, когда еще будет такой урожай. Здесь же ее и почистят, и разделают. В последние годы судак почти исчез из реки, поэтому я очень рада", – говорит она.

Атырауский рыбак и любитель местной природы Аслан Омаров считает, что вылов рыбы меньше 37 сантиметров недопустим, если не хотим потерять снова этих ценных рыб надолго. По его словам, массовое появление судака в регионе наблюдалось в последний раз в 2007 году.

"Думаю, основная причина нынешнего всплеска численности – это ограничения, введенные для кооперативов в 2019-2021 годах. Тогда судак смог размножиться и подрасти в море. А в эти годы как раз в Урал выпускали мальков. После паводков из моря в реку пошли подросшие судаки – хищники и охотники на этих годовалых мальков и быстро заняли свою нишу", – считает он.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ситуацию с массовым наплывом рыб прокомментировал директор Атырауского филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" Ерболат Кадимов.

"Наблюдения показывают, что численность судака (Sander lucioperca) – одного из наиболее ценных промысловых видов региона значительно выросла, что свидетельствует о восстановлении нерестовых популяций и улучшении гидрологического состояния реки Жайык. В течение маловодных 2019-2022 годов река переживала серьезные экологические трудности. Обмеление, заиление протоков и отшнурование рыбоходных каналов привели к снижению нерестовых миграций и деградации нерестилищ. В результате численность судака резко сократилась", – отметил специалист.

Главной причиной нынешнего восстановления популяции, по словам Кадимова, стало улучшение водности реки за последние три года. 2023 год был средним по водности, что позволило восстановить водообмен в устьевых участках. 2024 год оказался чрезвычайно полноводным, из-за паводка даже вводился режим ЧС. Однако для экосистемы это стало благом: обновились ерики (ерик – относительно узкая протока, соединяющая озера, заливы, протоки и рукава рек между собой, а также с морем. – Прим. ред.) и нерестилища, улучшился кислородный режим.

2025 год закрепил положительные тенденции, обеспечив благоприятные условия для роста молоди и формирования промыслового стада судака.

"Стоило реке вернуть воду и восстановить проточность, и экосистема начала самоочищение. Рост численности судака – это наглядный пример того, как природа откликается на благоприятные условия", – подчеркнул Ерболат Кадимов.

Год назад Zakon.kz писал о том, что в Мажилисе прорабатывается проект закона "Об аквакультуре", предусматривающий ряд нововведений, а в 2025 году закон об аквакультуре был подписан президентом.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
