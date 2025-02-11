Бектенов поручил разработать цифровую карту сельскохозяйственных земель

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 февраля 2025 года заявил, что важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что президент страны поставил задачу цифровой трансформации агропромышленного комплекса, и в этой связи правительство уделяет особое внимание внедрению элементов умных технологий во всех отраслях сельского хозяйства.



"Определены конкретные цели и ключевые направления. Через применение цифровых инструментов следует обеспечить точность данных о потребности в финансовых средствах, отчетности, посевных площадей, поголовья скота. Цифровизация должна способствовать повышению прозрачности и эффективности мер господдержки. Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы их оцифровка способствовала рациональному использованию земли и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ", – озвучил глава кабмина.

По его мнению, надо шире применять космический мониторинг всех сельхозугодий и использовать дроны.

"Еще одним значимым вопросом является система идентификации животноводческой и растениеводческой продукции. Необходимо выстроить прозрачную цепочку сбыта продукции от ее происхождения до конечного потребителя. Прежде всего, данная система должна быть ориентирована на учет производимой продукции, гарантию ее качества, контроль биологической и ветеринарной безопасности. Надо шире использовать цифровые решения и искусственный интеллект в прогнозировании климатических рисков, объемов урожайности и рыночных цен на продукты питания", – продолжил Бектенов.

Он заявил, что благодаря применению искусственного интеллекта необходимо оптимизировать процессы полива, использования средств защиты растений и удобрений, потребления кормов, а также управления парком сельхозтехники.

"На сегодня остается актуальной проблема точности статистических данных в сферах животноводства, растениеводства, учета запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах и хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности", – дополнил премьер-министр.

По его словам, все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных.



"Для реализации поставленных задач необходимо стимулировать привлечение отечественных IT-компаний для разработки инновационных решений в сфере сельского хозяйства. Также поручаю министерствам сельского хозяйства и цифрового развития совместно с акиматами регионов до конца года разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения. С акиматами до 1 сентября 2025 года завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве. По поручению главы государства в текущем году планируется проведение национальной сельскохозяйственной переписи. По итогам переписи следует провести полную оцифровку результатов и их анализ, а затем постоянно актуализировать полученную базу данных", – заключил Бектенов.

Ранее Олжас Бектенов поручил упростить процедуры кредитования и субсидирования для фермеров.

