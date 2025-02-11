#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Общество

Бектенов поручил разработать цифровую карту сельскохозяйственных земель

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:29 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 февраля 2025 года заявил, что важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что президент страны поставил задачу цифровой трансформации агропромышленного комплекса, и в этой связи правительство уделяет особое внимание внедрению элементов умных технологий во всех отраслях сельского хозяйства.

"Определены конкретные цели и ключевые направления. Через применение цифровых инструментов следует обеспечить точность данных о потребности в финансовых средствах, отчетности, посевных площадей, поголовья скота. Цифровизация должна способствовать повышению прозрачности и эффективности мер господдержки. Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы их оцифровка способствовала рациональному использованию земли и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ", – озвучил глава кабмина. 

По его мнению, надо шире применять космический мониторинг всех сельхозугодий и использовать дроны.

"Еще одним значимым вопросом является система идентификации животноводческой и растениеводческой продукции. Необходимо выстроить прозрачную цепочку сбыта продукции от ее происхождения до конечного потребителя. Прежде всего, данная система должна быть ориентирована на учет производимой продукции, гарантию ее качества, контроль биологической и ветеринарной безопасности. Надо шире использовать цифровые решения и искусственный интеллект в прогнозировании климатических рисков, объемов урожайности и рыночных цен на продукты питания", – продолжил Бектенов. 

Он заявил, что благодаря применению искусственного интеллекта необходимо оптимизировать процессы полива, использования средств защиты растений и удобрений, потребления кормов, а также управления парком сельхозтехники.

"На сегодня остается актуальной проблема точности статистических данных в сферах животноводства, растениеводства, учета запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах и хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности", – дополнил премьер-министр. 

По его словам, все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных.

"Для реализации поставленных задач необходимо стимулировать привлечение отечественных IT-компаний для разработки инновационных решений в сфере сельского хозяйства. Также поручаю министерствам сельского хозяйства и цифрового развития совместно с акиматами регионов до конца года разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения. С акиматами до 1 сентября 2025 года завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве. По поручению главы государства в текущем году планируется проведение национальной сельскохозяйственной переписи. По итогам переписи следует провести полную оцифровку результатов и их анализ, а затем постоянно актуализировать полученную базу данных", – заключил Бектенов. 

Ранее Олжас Бектенов поручил упростить процедуры кредитования и субсидирования для фермеров. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
Общество
12:32, Сегодня
Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз провел анализ
Общество
12:30, Сегодня
В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз провел анализ
Почему в Казахстане подорожало мясо
Общество
12:24, Сегодня
Почему в Казахстане подорожало мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: