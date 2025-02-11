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Общество

Слухи о штрафах в 118 тысяч за шум от детей активно гуляют по Казнету

дети штраф тишина Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 13:04 Фото: pexels
Любители рассылать сообщения в социальных сетях делятся новой темой. На этот раз авторы уверяют, что в Казахстане введен "еще один штраф" за шум от детей в дневное время в размере 118 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Самая ранняя публикация, которую удалось найти аналитикам Factcheck.kz, вероятно, ставшая поводом для дальнейших постов на эту тему, появилась 17 января на странице одного паблика в Instagram под заголовком "За шумное поведение детей казахстанцам грозит штраф в 118 тыс. тенге". Только авторы позаимствовали эту информацию у другого издания. После его проверки такие данные не удалось обнаружить.

В распространяемом сообщении упоминается статья 425 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая касается нарушений требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов.

Согласно статье, физические лица могут получить штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге), что составляет примерно те самые 118 тыс. тенге, о которых сообщают пользователи.

Далее эксперты подчеркивают, что в таблице гигиенических нормативов, перечисленных в приказе министра здравоохранения от 16 февраля 2022 года, есть информация о допустимых уровня звука в различных помещениях и на различных территориях.

В ней указано, что уровень шума в жилых комнатах квартир не должен превышать: 55 дБА (акустических децибелов) с 9:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные дни; и 45 дБА с 22:00 до 9:00 в будние дни и с 23:00 вечера до 10:00 в выходные дни.

Однако неясно, на основании чего в публикации делается упор на шум, исходящий от детей, ведь в нормативах не уточняется источник звука – по сути им может быть кто или что угодно, начиная от людей и заканчивая бытовой техникой.

Вердикт после изучения всех деталей таков: в Казахстане нет нового штрафа за шумное поведение детей как и вообще отдельных законов, регулирующих создаваемый детьми шум.

Существуют законы, устанавливающие нормы максимального уровня шума вне зависимости от источников, но они не являются новыми.

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Ранее в Казнете распространяли немного иную информацию. Она касалась возможного наказании для людей, находящих потерянные вещи, включая деньги, кошельки и мобильные телефоны. Якобы такие действия могут привести к обвинению в краже.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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