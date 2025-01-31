КНБ не собирается помогать обманутым казахстанцам

Реклама о возврате денежных средств, украденных лжеброкерами, вновь заполонила Казнет. На этот раз киберпреступники выдают себя за Комитет национальной безопасности (КНБ). Якобы они будут возвращать деньги прямо с биржи, сообщает Zakon.kz.

На самом деле, как отмечают специалисты Stopfake.kz, это очередной фейк.

Так, схема, по которой действуют аферисты, не нова.

Для иллюзии достоверности используются известные люди или государственные структуры. Обещания бесплатных консультаций и быстрого решения проблем – это лишь уловка, чтобы завладеть деньгами.

Аналитики подсказывают, что новость о том, собирается ли Комитет национальной безопасности вернуть деньги пострадавшим от мошенников-брокеров, легко проверить. На официальном сайте ведомства таких новостей нет.

Фото: Stopfake.kz

Эксперты в очередной раз предупреждают:

"Будьте осторожны и тщательно проверяйте всю информацию перед тем, как предоставить свои личные данные. Мошенники часто используют фальшивые сайты, чтобы обманным путем получить доступ к вашей финансовой информации. Призываем вас доверять только официальным сообщениям!"

К примеру, ранее в точно такой же схеме аферисты использовали изображения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

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Ранее мы сообщали, что в Казнете распространяют информацию о возможном наказании для людей, находящих потерянные вещи, включая деньги, кошельки и мобильные телефоны. Якобы такие действия могут привести к обвинению в краже. Вся эта информация не соответствует действительности.