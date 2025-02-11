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Общество

Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного в лифте ЖК в Астане

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 21:27 Фото: primeminister.kz
Пятилетний малыш, получивший в результате нападения в одном из столичных ЖК множественные резаные раны мягких тканей лица, госпитализирован в отделение челюстной-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Zakon.kz в столичном управлении здравоохранения, ребенок  осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения.

"Общее состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое, обусловленное полученными  ножевыми ранениями. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме, угрозы жизни малыша на сегодня нет", – рассказали в управлении.

11 февраля неизвестный в медицинской маске нанес ножевые ранения мальчику в лифте в одном из жилых комплексов Астаны. В полиции сообщили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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