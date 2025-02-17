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Общество

Нападение с ножом в лифте Астаны: пострадавшего малыша готовят к выписке из больницы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 00:27 Фото: akorda.kz
Пятилетний Батыр, переживший жестокое нападение в лифте одного из столичных ЖК, уже завтра, 18 февраля, может покинуть больницу. Врачи сообщают, что его состояние стабилизировалось, он идет на поправку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 февраля пишет телеканал "КТК". 

По словам заместителя директора многопрофильной детской больницы №2 Медета Нугманова, мальчик чувствует себя удовлетворительно, жалоб не предъявляет. Врачи частично сняли швы, раны заживают без осложнений.

Нападение произошло, когда Батыр возвращался домой из магазина. В лифт вместе с ним зашел подросток, который внезапно достал нож и нанес несколько ударов по лицу мальчика. Ребенок потерял много крови, но благодаря своевременной медицинской помощи остался жив.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался несовершеннолетний с психическими отклонениями. Ранее врачи предупреждали, что процесс реабилитации может занять больше времени, так как у пострадавшего диагностирован сахарный диабет.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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