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Общество

Скандал с кашей с жуками получил продолжение в Актюбинской области

Скандал с кашей с жуками получил продолжение в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 01:51 Фото: pixabay
В детском саду города Кандыагаш в Актюбинской области, где ранее разгорелся скандал из-за приготовления каши с насекомыми, санитарные службы выявили серьезные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 февраля телеканал "КТК", в ходе проверки на складе учреждения были обнаружены крупы, хранившиеся в антисанитарных условиях и зараженные насекомыми.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, в пробах овсяных хлопьев были зафиксированы амбарные вредители. В связи с этим комиссионно было уничтожено более 19 килограммов зараженной продукции.

После выявленных нарушений заведующая детским садом, шеф-повар и медсестра были уволены. Двое сотрудников кухни получили дисциплинарные взыскания, а заведующая складом написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Контрольные органы продолжают проверку учреждения, уточнили в департаменте.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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