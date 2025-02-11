Скандал с кашей с жуками получил продолжение в Актюбинской области

В детском саду города Кандыагаш в Актюбинской области, где ранее разгорелся скандал из-за приготовления каши с насекомыми, санитарные службы выявили серьезные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 февраля телеканал "КТК", в ходе проверки на складе учреждения были обнаружены крупы, хранившиеся в антисанитарных условиях и зараженные насекомыми.



По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, в пробах овсяных хлопьев были зафиксированы амбарные вредители. В связи с этим комиссионно было уничтожено более 19 килограммов зараженной продукции.

После выявленных нарушений заведующая детским садом, шеф-повар и медсестра были уволены. Двое сотрудников кухни получили дисциплинарные взыскания, а заведующая складом написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Контрольные органы продолжают проверку учреждения, уточнили в департаменте.