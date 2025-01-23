Инвестдоход по пенсионным активам бьет рекорды: насколько вырос показатель за год

Инвестиционный доход от пенсионных активов, которые находятся в доверительном управлении Нацбанка РК, показал существенное увеличение в прошлом году. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В минувшем году инвестиционный доход от пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национально банка Казахстана, достиг 3,4 трлн тенге. Без поправки на инфляцию это в 2,1 раза больше по сравнению с 2023 годом. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

"Показатель идет вверх второй год подряд. В прошлый раз, напомним, рост тоже был существенным – на 76%. Но фиксировался он по отношению к низкой базе 2022 года, которая наблюдалась на фоне обострения геополитической ситуации. Соответственно, сейчас о низкой базе говорить не приходится. Текущий уровень – максимальный, по крайней мере за последние семь лет". ПКБ

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В структуре инвестдохода половина пришлась на вознаграждение по ценным бумагам – 1,6 трлн тенге, 1 трлн тенге – это доходы от внешнего управления. В свою очередь переоценка иностранной валюты обеспечила 17% (578,4 млрд тенге), переоценка ценных бумаг – 6% (200,6 млрд тенге).

В бюро комментируют, что не в последнюю очередь на росте показателя сказалось ослабление тенге. К примеру, год назад переоценка иностранной валюты привела к убытку в 38 млрд тенге.

Подчеркивается, что внешнее управление сыграло заметную роль в общей динамике. Так, доходы от таких инвестиций выросли на 901,5 млрд тенге, или в 7,5 раза.

В целом доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка РК в 2024 году составила 17,84% при инфляции 8,6%.

"Один показатель превысил другой в 2,1 раза. Что примечательно – с января по май и доходность, и инфляция в сравнении с началом года увеличивались одинаково. Однако с июня, когда начался тренд на ослабление тенге, траектории их роста стали расходиться". ПКБ

Аналитики обратили внимание, что в 2024 году наблюдался всплеск инвестиций в ценные бумаги казахстанских банков. В частности, были приобретены облигации сразу трех организаций на общую сумму 270,6 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году приобретались ценные бумаги только одного банка стоимостью 10,6 млрд тенге.

Ранее Zakon.kz рассказывал, сколько пенсий было выплачено казахстанцам в прошлом году.