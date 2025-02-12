Почему родители оставляют без присмотра ребенка с психическим расстройством, объяснил депутат
Как отметил Тансауле Сериков, сегодня защиту прав недееспособных или умственно отсталых лиц обеспечивает законный представитель – опекун, назначаемый судом и достигший 18 лет.
"Пособия выплачиваются как ребенку, так и опекуну до достижения им 18-летнего возраста. Но по достижении 18 лет он не станет здоровым. Однако опекунам 2 и 3 групп инвалидности льгота не предоставляется. Если у него психическое заболевание, то выделенного пособия недостаточно для покупки психотропных препаратов, предметов первой необходимости, а также еды и воды. Приведу лишь один пример: мать-одиночка ухаживает и заботится о ребенке с психическими отклонениями в сельской местности. Как я только что сказал, опекуну не выплачиваются никакие деньги из бюджета. Мать вынуждена работать в двух местах. Но если за ребенком не присматривать, он может нанести вред другим, сжечь дом или даже подвергнуть себя опасности", – говорит депутат.
Депутат привел данные Минздрава, согласно которым в Казахстане зарегистрировано около 200 тыс. человек с психическими расстройствами. Число взрослых с психологическими расстройствами в 2024 году увеличилось до 1705 человек. Число детей с задержкой умственного развития возросло до 3955 человек. То есть на сегодняшний день в Казахстане проживает 27 286 особенных детей.
"В западных странах детей с особенностями развития лечат с помощью трудотерапии и адаптируют к обществу. Они стараются помочь им почувствовать себя полноценными членами общества, находя им работу в гостиницах и различных заведениях общественного питания, предоставляя им возможность получить образование и помогая им чувствовать себя полноценными членами общества. А мы не можем позволить себе содержать опекуна", – сетует мажилисмен.
Депутат предлагает правительству ввести льготы для лиц, осуществляющих уход за лицами с психическими расстройствами, даже после того, как им исполнится 18 лет.
11 февраля 2025 года казахстанцев шокировала новость о нападении подростка на пятилетнего малыша в лифте одного из жилых домов Астаны. Позже выяснилось, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.