Почему родители оставляют без присмотра ребенка с психическим расстройством, объяснил депутат

В Казахстане проживают 27 286 особенных детей. Но не все их опекуны будут получать поддержку от государства после достижения ими 18 лет. Такие данные привел депутат Мажилиса Тансауле Сериков на заседании палаты, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Тансауле Сериков, сегодня защиту прав недееспособных или умственно отсталых лиц обеспечивает законный представитель – опекун, назначаемый судом и достигший 18 лет.

"Пособия выплачиваются как ребенку, так и опекуну до достижения им 18-летнего возраста. Но по достижении 18 лет он не станет здоровым. Однако опекунам 2 и 3 групп инвалидности льгота не предоставляется. Если у него психическое заболевание, то выделенного пособия недостаточно для покупки психотропных препаратов, предметов первой необходимости, а также еды и воды. Приведу лишь один пример: мать-одиночка ухаживает и заботится о ребенке с психическими отклонениями в сельской местности. Как я только что сказал, опекуну не выплачиваются никакие деньги из бюджета. Мать вынуждена работать в двух местах. Но если за ребенком не присматривать, он может нанести вред другим, сжечь дом или даже подвергнуть себя опасности", – говорит депутат.

Депутат привел данные Минздрава, согласно которым в Казахстане зарегистрировано около 200 тыс. человек с психическими расстройствами. Число взрослых с психологическими расстройствами в 2024 году увеличилось до 1705 человек. Число детей с задержкой умственного развития возросло до 3955 человек. То есть на сегодняшний день в Казахстане проживает 27 286 особенных детей.

"В западных странах детей с особенностями развития лечат с помощью трудотерапии и адаптируют к обществу. Они стараются помочь им почувствовать себя полноценными членами общества, находя им работу в гостиницах и различных заведениях общественного питания, предоставляя им возможность получить образование и помогая им чувствовать себя полноценными членами общества. А мы не можем позволить себе содержать опекуна", – сетует мажилисмен.

Депутат предлагает правительству ввести льготы для лиц, осуществляющих уход за лицами с психическими расстройствами, даже после того, как им исполнится 18 лет.

11 февраля 2025 года казахстанцев шокировала новость о нападении подростка на пятилетнего малыша в лифте одного из жилых домов Астаны. Позже выяснилось, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.