Генерал Мурат Кабденов: Каждый день, приходя с работы, давайте себе оценку

Как известно, в соответствии с принципом "Закон и порядок" министр МВД РК Ержан Саденов объявил 2025 год Годом профилактики и утвердил план мероприятий.

В связи с этим в Департаменте полиции Туркестанской области состоялось оперативное совещание по итогам проделанной работы за январь 2025 года.

На повестке дня обсуждались меры, направленные на профилактику преступности, обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности. В совещании под председательством начальника департамента Мурата Кабденова приняли участие начальники профильных служб аппарата, а также городских и районных подразделений полиции, их заместители и руководители групп.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В целом, за первый месяц текущего года количество правонарушений в Туркестанской области снизилось на 3,1%, а преступлений – на 8,8%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений улучшилась на 9,5%. Выявляемость правонарушений составила 79%.

По линии следствия и дознания в суд направлено 359 дел, что на 99 дел больше по сравнению с прошлым годом. На 2,4% снизились правонарушения, совершаемые в общественных местах. По области выявлено 78 тысяч административных правонарушений.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В ходе совещания главный полицейский области отметил:

"Совет каждому: выработайте привычку анализировать и дифференцировать свою повседневную работу. Главное – уделять внимание профилактике. В целях недопущения буллинга, вымогательства и других правонарушений в образовательных учреждениях, начиная с руководителя, выезжайте в школы и активизируйте профилактические мероприятия. Также предупреждаю, что в областном центре, городе Туркестане, вообще не должно расти количество преступлений и правонарушений. Начните работать в направлении блокировки сайтов с рекламой наркотиков, увеличения числа безопасных населенных пунктов, сел без алкоголя".

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также начальник департамента объявил строгие выговоры ряду руководителей и обозначил срок на устранение недостатков. Кроме того, поручил своевременно и качественно выполнять указания МВД РК и напомнил о надлежащей организации работы с личным составом.