Интервью главы МВД: Смягчение наказания за "пьяную" езду, интернет-мошенничество и наркопреступность

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в интервью рассказал о работе полиции через призму принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

– Ержан Сапарбекович, как вы считаете, чтобы принцип "Закон и Порядок" стал образом жизни для каждого казахстанца, достаточно ли тех мер, которые применяют правоохранительные органы?

– Как подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, мировой опыт свидетельствует, что без мер принуждения невозможно добиться порядка.

МВД вместе с мерами административного воздействия и уголовного наказания проводится большая работа праворазъяснительного характера, все шире внедряются автоматизированные системы. Это главные инструменты, которые формирует принцип неотвратимости, ответственности граждан за свои поступки.

Можно ли построить дом без прочного фундамента? Нет. Так и здесь. Сложно обойтись только мерами принуждения. Необходимы также сознательность, социальная ответственность, формирующаяся через уважение к Закону, внутренние убеждения порядочности и дисциплины.

И здесь ответственны все. В семье закладываются корни убеждений. К примеру, 3-летний мальчик из Атырауской области, толком еще не разговаривающий, но уже понимающий, что мусор бросать нельзя, стал примером для всех казахстанцев. Родители Динмухаммеда Жумажана рассказали, что такое отношение к порядку ребенку привили бабушка и дедушка.

К сожалению, в обществе еще сохраняются определенные стереотипы, которые формируют нормы поведения.

К примеру, сейчас ряд граждан просит смягчить наказание за езду в нетрезвом состоянии. Но посмотрите сами, в текущем году за вождение в нетрезвом виде задержано почти 5 тыс. водителей. Конечно, с ужесточением наказания для таких горе-водителей количество фактов снизилось, но при этом они продолжают иметь место. Я думаю, здесь важно подключить общественное порицание. Не должны садиться за руль в нетрезвом виде не потому, что задержит полиция, а потому что это не норма. И эти "нормы" как раз таки формируются не только мерами принуждения, но в большей степени отношением окружающих. И тем более не должно быть никаких послаблений для тех, кто сел за руль в пьяном виде. Это же потенциальные преступники. Только в этом году по их вине погибло 18 человек, более 300 получили увечья. За каждой такой трагедией стоит судьба не только пострадавших, но и их близких. О каком послаблении можно говорить? Я считаю, что идти на поводу тех, кто просит смягчить наказание, значит, поощрять нетрезвую езду.

– И все-таки как мы можем прийти к высокой правосознательности граждан? Есть ли шанс, что люди перестанут давать и брать взятки, переходить дорогу в неустановленных местах, бросать мусор?

– В последние годы многое поменялось в лучшую сторону. Ответственность граждан повысилась. Я думаю, это каждый может сам осознать, сравнив с периодом лет 10 назад. К примеру, гости обращают внимание, что в Казахстане ходить с пивом в руках по улицам – не норма, бросать окурки – это нарушение закона и так далее.

Конечно, стоит справедливо отметить роль цифровых ресурсов. С каждым годом автоматизированная система контроля за дорожной безопасностью расширяется. Это мера, которая укрепляет дисциплину на дорогах.

В комплексе все принимаемые профилактические меры способствуют повышению правовой культуры в стране. Казахстанцы становятся все больше нетерпимыми к различного рода мелким нарушениям. Это тоже важный фактор для обеспечения должного правопорядка. Так, в домовых чатах, в которых также состоят участковые инспекторы полиции, соседи сообщают об оставленном мусоре, курении в общественном месте.

Нужно отметить и социальные сети. В сутки мы выявляем сотни видеоматериалов о нарушениях, которые выкладывают неравнодушные граждане. По всем сразу принимаются меры. Это тоже стало мощным инструментом в укреплении сознательности.

Вы знаете, что сейчас на рассмотрении находится проект закона "О профилактике правонарушений". В фокусе – ранние превентивные меры. Для этого предусматривается расширение перечня субъектов профилактики, которые будут наделены компетенцией, в том числе правом вовлечения граждан в эту сферу. Для самых активных общественных помощников планируется предусмотреть меры поощрения от благодарственных писем до денежных выплат.

Этот комплекс мероприятий в целом нацелен на создание условий для безопасного проживания граждан. К примеру, в европейских странах шум в соседней квартире может восприниматься как сигнал. Люди считают своим гражданским долгом позвонить в полицию и сообщить. Постепенно, может, небольшими шагами, но правосознание казахстанцев с каждым годом растет.

– Мы много говорим об уважении к закону, правосознании. У большинства закон ассоциируется с полицией. Соответственно, большая ответственность ложится на полицейских, которые должны быть образцом. Что делается, чтобы держать эту планку?

– Да, чтобы навести порядок, нужно подходить комплексно. Сознательность прививается с детского возраста, со школьной скамьи. И в подготовке кадров это тоже важный момент. Сегодня во многих школах по стране открыты полицейские классы "Жас сақшы". Школьники воспитываются в духе патриотизма, законопослушания и гражданской ответственности. Это хороший кадровый потенциал и для правоохранительных органов. Были бы рады увидеть их завтра в ведомственных учебных заведениях.

Сами вузы МВД прошли серьезную трансформацию. Обновлены учебные программы, внедрены модули по кибербезопасности, аналитике, цифровым технологиям. Обучение ориентировано не только на профессиональные навыки, но и на формирование ценностей, лидерства и моральной устойчивости.

Так выстраивается полноценная вертикаль подготовки: школа – вуз – служба. А кульминацией становится формирование управленцев новой формации. По поручению главы государства в Астане открыта Академия управления МВД – новый образовательный центр для подготовки руководителей новой формации с аналитическим мышлением, стратегическим взглядом и способностью вести за собой личный состав.

В органах внутренних дел служат тысячи сотрудников: от участковых и оперативников до экспертов, следователей и бойцов спецподразделений. Их работа требует не только знаний, но и выдержки, дисциплины, внутренней силы. И здесь большую роль играют ветераны МВД, чье наставничество помогает сохранять традиции и формировать дух службы.

– Ержан Сапарбекович, на сегодня какова криминогенная ситуация в целом по стране?

– В этом году за 5 месяцев зарегистрировано свыше 39 тыс. преступлений. Это на 5 тыс. меньше, чем в прошлом году. В процентном соотношении это ощутимо. Более того, значительно сократилось количество убийств, грабежей, разбоев, хулиганств, изнасилований и других видов преступлений.

Я думаю, в первую очередь, этот факт свидетельствует о повышении правосознания казахстанцев, социальной ответственности, росте благосостояния. В комплексе этому, конечно, способствовала работа всех структур, активно внедряющих цифровые ресурсы, современные методы и традиционные способы обеспечения правопорядка.

Также за последние годы отмечается снижение краж. Только за последний год их количество сократилось на 27%. То есть понятие "брать чужое нельзя" все больше укореняется в сознании.

Для жителей сельской местности головной болью всегда являлись и являются кражи скота. Сегодня благодаря превентивным мерам, в том числе законодательного характера, нам удалось добиться снижения и этого вида преступности. За последние пять лет их количество сократилось почти на 75%.

Кстати, с этим боролись еще во времена Тауке-хана. Об этом свидетельствует свод законов "Жеті жарғы", который предусматривал ответственность за кражу лошади и другого ценного имущества.

Конечно, наша цель – нулевой уровень преступности. Это тот ориентир, к которому мы стремимся. Все министерство, весь личный состав ежедневно работает на упреждение, профилактику, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. Да, преступность принимает новые формы, особенно с развитием технологий, но мы не стоим на месте – адаптируемся, усиливаем инструменты противодействия и идем вперед.

– То есть большие опасения казахстанцев сегодня должны быть связаны с цифровыми ресурсами? И все-таки есть ли способы обезопасить себя и своих близких?

– Да, если посмотреть в процентном соотношении, то доля интернет-мошенничеств от общего количества преступлений в последние годы заметно выросла. Если раньше большинство было краж, то сегодня ситуация изменилась.

Такая тенденция продиктовала необходимость создания нового подразделения в МВД, нацеленного именно на противодействие киберпреступности.

Для заслона таким вызовам, как интернет-мошенничества, принимаются системные меры. Уже в первые месяцы этого года результаты ощутимы. За счет внедрения систем раннего реагирования и профилактики удалось предотвратить крупные финансовые потери. Заблокировано более 1,5 млрд тенге, которые мошенники пытались "увести" у граждан. Почти 90 тыс. SIM-карт, которые использовались либо предназначались для мошеннических звонков, изъято в результате оперативных мероприятий. Налажена работа по блокированию международных звонков с подменных номеров. С 2022 года заблокировано более 67 млн таких звонков, которые не дошли до казахстанцев.

Но хотелось бы отметить, что в этом вопросе ключевую роль играет и цифровая грамотность наших граждан. Это требование времени. В совокупности с оперативной работой и кибергигиеной мы сможет противостоять интернет-мошенничеству.

– Мы знаем, что сегодня интернет-площадки стали "проводником" преступных замыслов и для наркопреступников. В этом направлении каковы результаты работы?

– Борьба с наркотиками ведется много десятков лет, и в последние годы с учетом сегодняшних реалий и новых вызовов эта работа усилена.

Во-первых, мы укрепили кадровое ядро. Подразделение по противодействию наркопреступности МВД преобразовано в комитет.

Как вы правильно отметили, наркосбытчики все чаще используют в своих преступных целях мессенджеры, теневые интернет-ресурсы. При этом платежи осуществляют через криптовалюту и подставные счета. То есть наркопреступность становится более латентной.

Борьба с бесконтактным способом сбыта также требует современных подходов. В этом году заблокировано свыше 12 тыс. интернет-ресурсов с противоправным наркотическим контентом. Приостановлена работа более 15 тыс. карт-счетов, связанных с подозрительными операциями.

Кроме того, благодаря работе по ликвидации скрытых нарколабораторий удалось не допустить в оборот 1,5 тонны синтетических наркотиков. Это могли быть миллионы загубленных судеб, а один наркоман, как известно, – это горе для всей семьи.

Вместе с тем не стоит на месте и законодательная база. Внесены изменения в Уголовный кодекс РК. Сейчас четко разграничена ответственность организаторов и распространителей, включая интернет-курьеров и закладчиков. За немедицинское потребление наркотиков теперь предусмотрена административная ответственность. Это позволит применять более гибкий подход к реабилитации зависимых.

– Ержан Сапарбекович, спасибо за содержательное интервью. Поздравляю вас и личный состав МВД, ветеранов с Днем казахстанской полиции. На самом деле сотрудниками органов внутренних дел проводится большая работа, которая порой не видна простому обывателю. Но благодаря именно ей мы спокойно ходим по улицам, гуляем с детьми. Спасибо за труд всем казахстанским стражам правопорядка!

– Спасибо вам, Гулжанат. Как известно, Родина начинается с семьи. А я добавлю, что и уважение к Закону начинается с семьи. Ответственны и школа, общество, улица. Ну и, конечно, Министерством внутренних дел принимаются все меры по обеспечению правопорядка, законности.

Я думаю, что все вместе мы сможем сделать нашу страну безопасной, чистой и справедливой. "Закон и Порядок" должны быть не просто лозунгом, а нормой поведения для каждого законопослушного казахстанца.

Беседовала Гулжанат Жубаниязова

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Отметим, что сегодня в Казахстане отмечается День полиции. Праздник учрежден в 2007 году и ежегодно отмечается 23 июня – в день принятия Закона РК "Об органах внутренних дел" в 1992 году.