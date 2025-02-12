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Общество

"Гарантия, как у телефонов": как в Казахстане будут регулировать строительство зданий

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 15:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мурат Абенов 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как планируется изменить законодательство Казахстана, чтобы обеспечить безопасность казахстанцев при строительстве и ремонте жилья.

Спикер рассказал корреспонденту Zakon.kz, что в законодательстве Казахстана примерно в 2015-2016 годах полностью убрали государственный контроль.

"Возможно, это произошло под влиянием различных олигархов из строительных компаний. Государство не только сняло с себя ответственность за госэкспертизу и прием объектов, но и исключило из законов гарантии строительства. Сейчас гарантия на школы, больницы, крупные объекты и торговые центры составляет всего два года – как на обычный телефон или радиоприемник. По сути, во всем мире такое недопустимо. На капитальное строительство гарантия должна быть не менее пяти лет, в том числе на ремонтные работы. Это особенно важно, поскольку речь идет о крупных вложениях граждан. Особенно жалко, когда люди покупают квартиры за свои деньги, а через год-два все начинает разрушаться", – озвучил Мурат Абенов. 

Депутат заявил, что в связи с этим вносятся изменения в законодательство, и в будущем казахстанцы смогут обратиться в суд с требованием соблюдения гарантий, даже если в договоре купли-продажи жилья они не будут прописаны.

"По закону гарантия на строительные работы и ремонт должна быть не менее пяти лет. Сейчас недоработанной остается норма о так называемом черновом ремонте. На самом деле это недопустимо. Если человек или организация принимают здание в эксплуатацию, оно должно быть полностью завершено и подключено ко всем необходимым системам, чтобы его можно было использовать. Из-за того, что государство ушло от контроля, на сегодняшний день только 16% зданий проходят государственную экспертизу. Все остальное оказалось в частных руках: застройщики сами проектируют, сами принимают объекты, сами же их продают. Крупные компании имеют собственные подразделения на всех этапах строительства, поэтому контроль фактически свели на нет. Все делалось в интересах бизнеса", – рассказал мажилисмен. 

Абенов подчеркнул, что будут ужесточать требования и вводить уголовную ответственность.

"Противников Строительного кодекса не так много, но они есть – особенно среди застройщиков, привыкших нарушать закон. Однако в целом граждане поддерживают эти меры. Важно понимать, что Строительный кодекс нужен не строителям, а гражданам, чтобы они жили безопасно, а города были комфортными. Чтобы не было точечной застройки, а также, чтобы дома не строили в сейсмоопасных зонах. Сейчас строят дома, а рядом нет ни больниц, ни школ, ни детских садов, ни магазинов. Застройщики нарушают генеральные планы застройки, и мы сейчас это ограничиваем. Раньше аким мог инициировать изменения в генплане раз в полгода, и там, где застройка не была предусмотрена, появлялись новые дома. Теперь изменения можно будет вносить только раз в два года", – продолжил он. 

По его словам, также будет усилена информационная система: каждый этап строительства будет отслеживаться и невозможно будет оформить документы задним числом.

"Сейчас депутаты внесли более 600 поправок, работа активно продолжается. Около 300 поправок уже принято. Я надеюсь, что до конца года мы активно доработаем закон", – резюмировал депутат мажилиса. 

7 февраля 2025 года вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов при обсуждении в Мажилисе проекта Строительного кодекса рассказал об ужесточении ответственности застройщиков за некачественное строительство. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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