Буря в Астане, тепло до 6°С в Шымкенте и Алматы: о погоде на 13-15 февраля

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Погода не перестает удивлять казахстанцев. Тому подтверждением является подробный прогноз погоды в трех крупнейших городах Казахстана с 13 по 15 февраля. Если в Астане будет бушевать непогода, то в Алматы, несмотря на снег, воздух прогреется до трех градусов, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте и вовсе синоптики РГП "Казгидромет" обещают 6 градусов тепла. Прогноз погоды по Астане 13 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.

переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°. 14 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер ослабнет: порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.

переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер ослабнет: порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°. 15 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -3-5°. Прогноз погоды по Алматы 13 февраля: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 7-9°, днем +1+3°.

переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 7-9°, днем +1+3°. 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 0+2°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 0+2°. 15 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 0+2°. Прогноз погоды по Шымкенту 13 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5°, днем +4+6°.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5°, днем +4+6°. 14 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер усилится: 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4°, днем +3+5°.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер усилится: 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4°, днем +3+5°. 15 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 2-4°, днем +1+3°. Ранее метеорологи заявили, что по югу Казахстана ударит снежный циклон. Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.



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