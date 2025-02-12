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Общество

Снежный циклон ударит по югу Казахстана

Снежный циклон ударит по югу Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по стране на 13-15 февраля 2025 года. Специалисты подчеркивают, что на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Так, погоду в северных регионах республики по-прежнему будет формировать ложбина Северного циклона, южные регионы окажутся под воздействием Южного циклона.

В связи с этим метеорологи прогнозируют сильные метели в следующих областях:

  • 14 февраля в Кызылординской области,
  • 14-15 февраля в Туркестанской области,
  • 15 февраля в Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях.

В продолжении отмечено, что в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. Все это приведет к гололеду.

"Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключительной части сказано, что температурный фон останется стабильным.

Резких изменений не прогнозируется.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:48
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:48

Ранее мы сообщали, что в Астане и 16 областях Казахстана на 12 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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