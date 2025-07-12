Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 13 по 15 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 13 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°. 14 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°. 15 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +30+32°. 14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°. 15 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +33+35°. Прогноз погоды по Шымкенту 13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +36+38°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +36+38°. 14-15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°. Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", после довольно комфортной температуры в мегаполисе ожидается жара преимущественно без осадков.

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