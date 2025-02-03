Нарушение правил и самый высокий балл: что показали промежуточные итоги ЕНТ
Согласно данным ведомства за 3 февраля 2025 года, пороговый балл преодолели примерно 72% участников.
Средний балл по результатам тестирования составил 67, а максимальный – 138 баллов, который набрал ученик из Шымкента. 150 абитуриентов набрали 130 баллов и выше.
Из общего числа тестируемых 78,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 21,2% – на русском и 62 человека – на английском.
Примечательно, что наиболее популярными комбинациями предметов оказались "Биология – Химия", которую выбрали по 17,8% абитуриентов. Комбинацию "Математика – Физика" выбрали 17,2% абитуриентов, а 10,4% участников предпочли комбинацию "Математика – Информатика".
Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия – Физика", которую выбрали всего 149 человек.
В дополнении отмечено, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.
"На данный момент результаты 142 человек были аннулированы. Из них 89 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 53 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования".Национальный центр тестирования МНВО РК
Подставные лица не выявлены.
Следует отметить, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.
Напомним, январское ЕНТ проходит с 13 января по 10 февраля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тыс. абитуриентов.
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В Казахстане прием заявлений для участия в январском ЕНТ стартовал 20 декабря 2024 года. Зарегистрироваться на единое национальное тестирование можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.