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Общество

Страшную картину увидели прокуроры, изучившие видео с камер наблюдения дома престарелых

Дом престарелых, Павлодар, старики, издевательства , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:54 Фото: pexels
Прокуратура города Аксу выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Павлодарской области 13 февраля 2025 года, изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата.

"Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки и зимой выставляли на улицу раздетыми. По данному факту прокуратурой Аксу начато досудебное расследование по части 2 статье 110 УК РК. В настоящее время все виновные лица установлены", – сообщили в надзорном органе.

Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Это не первый случай издевательств над пожилыми постояльцами пансионатов в регионе. В январе 2025 года сообщалось о том, что в частном пансионате Павлодара работники истязали людей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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