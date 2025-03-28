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Общество

Реабилитационный центр Павлодара брал с пациентов деньги за бесплатные услуги

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 13:08 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Павлодара выявила факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что глава центра заключал мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги.

"На сегодняшний день законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб в размере 7,6 млн тенге", – отмечено в сообщении региональной прокуратуры за 28 марта 2025 года.

В итоге по факту мошенничества Управлением полиции Павлодара начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса.

Также проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Днем ранее, 27 марта 2025 года, стало известно, что в Красноярском крае задержан подозреваемый в резонансном убийстве бизнес-партнера в Павлодаре.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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