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Общество

Досаева попросили обосновать подорожавшие комуслуги

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 15:06 Фото: pexels
3 апреля во время встречи с жителями Ауэзовского района аким Ерболат Досаев вновь ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Жительница города попросила его обосновать высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"Могу обосновать. Первоисточником являются энергоисточники, за счет которых поставляется тепло, горячая вода. И наш Департамент регулирования естественных монополий Алматы очень жестко контролирует эти вещи. Во-вторых, для тех людей, кому необходима помощь, город уже более двух лет назад запустил специальную программу. Социально уязвимые слои населения могут обратиться в районные управления и получить необходимую поддержку. Средства на эти цели заложены в бюджете", – сказал Досаев.

Остальные, по его словам, платят "по рынку как положено". Аким также заявил, что текущие тарифы на комуслуги до сих пор очень сильно субсидируемые.

"Мы сделали дифференциацию. Кто ставит приборы учета – один тариф, а кто без приборов учета, платят по завышенным нормам. Поэтому мы хотели простимулировать горожан, чтобы у них приборы учета появились", – резюмировал аким.

В феврале, отвечая на возмущения горожан о подскочивших тарифах на воду, Досаев сказал, что в городе остается проблема ее нерационального использования. Поэтому ввели дифтарифы, чтобы люди начали экономить не только воду, но и свои деньги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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