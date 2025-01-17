Кто получит компенсации за повышение тарифов на комуслуги в Алматы
Он отметил, что изменение тарифов утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики в городе Алматы. В свою очередь акимат города предусмотрел компенсацию для СУСН.
В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", реализуемой с июля 2023 года, введен алгоритм компенсаций, который охватывает девять категорий социально уязвимых граждан. К ним относятся ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в поддержке. На сегодняшний день размер социальной выплаты составляет 0,8 МРП, или 3146 тенге, количество получателей выплаты – 141,7 тыс. человек, общая сумма оказанной помощи – 5,4 млрд тенге.
Бауржан Жаубасов отметил, что, несмотря на необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры и неизбежный рост тарифов, приоритетом для города остается поддержка социально уязвимых категорий населения.
"Учитывая ежегодный рост месячного расчетного показателя на 6,5%, действующая социальная выплата для поддержки СУСН полностью покроет текущее повышение тарифов и будет оказана акиматами районов согласно действующим правилам", – подчеркнул Жаубасов.
На 1 января 2025 года в Алматы проживают 339 849 граждан, относящихся к СУСН, среди которых:
- ветераны ВОВ – 38 человек;
- многодетные семьи – 41 992 человека;
- лица с инвалидностью – 29 456 человек;
- пенсионеры – 252 528 человек.
Как уточняется, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" с 1 февраля 2025 года в Алматы будут введены изменения на тарифы по услугам водоснабжения и водоотведения. Эти меры направлены на привлечение дополнительных средств, снижение износа сетей, уменьшение аварийности и улучшение качества услуг.
Ранее сообщалось, что в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию. 29 ноября стало известно, что часть алматинцев продолжат получать компенсации за повышение тарифов на комуслуги.