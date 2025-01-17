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События

Кто получит компенсации за повышение тарифов на комуслуги в Алматы

рост тарифов для социально уязвимых алматинцев компенсирует акимат, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 20:32 Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов заявил о том, что действующая система выплат полностью покрывает повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что изменение тарифов утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики в городе Алматы. В свою очередь акимат города предусмотрел компенсацию для СУСН.

В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", реализуемой с июля 2023 года, введен алгоритм компенсаций, который охватывает девять категорий социально уязвимых граждан. К ним относятся ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в поддержке. На сегодняшний день размер социальной выплаты составляет 0,8 МРП, или 3146 тенге, количество получателей выплаты – 141,7 тыс. человек, общая сумма оказанной помощи – 5,4 млрд тенге.

Бауржан Жаубасов отметил, что, несмотря на необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры и неизбежный рост тарифов, приоритетом для города остается поддержка социально уязвимых категорий населения.

"Учитывая ежегодный рост месячного расчетного показателя на 6,5%, действующая социальная выплата для поддержки СУСН полностью покроет текущее повышение тарифов и будет оказана акиматами районов согласно действующим правилам", – подчеркнул Жаубасов.

На 1 января 2025 года в Алматы проживают 339 849 граждан, относящихся к СУСН, среди которых:

  • ветераны ВОВ – 38 человек;
  • многодетные семьи – 41 992 человека;
  • лица с инвалидностью – 29 456 человек;
  • пенсионеры – 252 528 человек.

Как уточняется, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" с 1 февраля 2025 года в Алматы будут введены изменения на тарифы по услугам водоснабжения и водоотведения. Эти меры направлены на привлечение дополнительных средств, снижение износа сетей, уменьшение аварийности и улучшение качества услуг.

Ранее сообщалось, что в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию. 29 ноября стало известно, что часть алматинцев продолжат получать компенсации за повышение тарифов на комуслуги.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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