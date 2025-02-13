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Общество

Будут ли меняться цены на жилье в Казахстане из-за повышения НДС

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:24 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился своим мнением касательно ценообразования на жилье в связи с ожидаемым повышением НДС, сообщает Zakon.kz.

13 февраля 2025 года в Сенате он отметил, что его об этом спрашивает "каждый друг" и он не знает, что будет, так как на цену влияет слишком много факторов.

"Если посмотреть на исторические данные за 15 лет, очевидно, что недвижимость это все-таки не долларовый, а тенговый товар. То есть цена на недвижимость привязана больше к тенге. Это прослеживается статистически. Недвижимость – это все-таки тенговый актив, который имеет и тенговую доходность", – сказал Арман Касенов.

Он напомнил, что проект повышения НДС не касается продаж квартир на первичном рынке. В цене вырастут только товары, подпадающие под НДС.

"Мы ожидаем, что краткосрочный разовый эффект на инфляцию будет в пределах 3-3,5%. И это касается всех товаров, которые подлежат обложению НДС", – пояснил вице-министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что НДС повысят до 16%, а дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Бауыржан Муканов
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