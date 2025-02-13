Крупную сумму денег перевела мошенникам пенсионерка из Степногорска

Пенсионерка из Степногорска, пытаясь избежать мошенничества, легко обманулась и перевела злоумышленникам около миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Акмолинские полицейские рассказали, что расследуют очередное дело по факту мошеннических действий. В этот раз пострадала 75-летняя пенсионерка.

"Первый звонок на телефон потерпевшей поступил 10 февраля. Абонент сказала, что является следователем из Астаны и сообщила о мошеннических действиях со счетами. Несмотря на то, что схема обмана одна из самых распространенных, акмолинка поверила мошеннице. А видеозвонок от лжесотрудника банка только убедил потерпевшую в том, что она подвергается атаке мошенников", – отметили стражи порядка.

Доверившись неизвестным, женщина пошла в банк, сняла свои накопления с депозита и те, что были на карте. Все это, более 990 тыс. тенге, перевела злоумышленникам. На следующий день она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полицейские подчеркивают, что в большинстве случаев мошенникам удается легко обмануть людей преклонного возраста. Правоохранители просят предупредить своих родных о преступных действиях злоумышленников.

В другом случае после видеозвонка с "Джеки Чаном" казахстанка задолжала банку 3 млн тенге.