После видеозвонка с "Джеки Чаном" казахстанка задолжала банку 3 млн тенге

У жительницы Павлодара украл "Джеки Чан" 3 млн тенге. Потерпевшая готовится подать на обидчика в суд. О необычном деле рассказал оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Павлодарской области Султанбек Кадержанов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с pavlodarnews.kz 12 февраля 2025 года спикер назвал три наиболее распространенных приема кибермошенников.

"Большая часть – это звонки якобы сотрудников Нацбанка, полиции, КНБ или "Казпочты". Жители региона часто попадаются в ловушки мошенников при покупках и продажах в интернете. Доверчивым павлодарцам скидывают фишинговые ссылки. Получив доступ к данным банковским картам, злоумышленники совершают транзакции. Еще один метод – "письмо-счастье": приходит онлайн-сообщение, что некий дальний родственник в Европе скончался, оставив огромное наследство. Получить его можно, заплатив символический налоговый сбор", – перечислил Султанбек Кадержанов.

Одну из этих уловок, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, мошенники использовали на жительнице Павлодара. Чтобы женщина поверила, аферист в форме сотрудника КНБ позвонил ей по видеозвонку. "Комитетчик" сообщил, что собеседница стала жертвой мошенников, и посоветовал ей тут же оформить кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет.

"Павлодарка оформила максимальный кредит, который ей одобрили – 3 млн тенге, и перевела деньги на их счет. После того, как она поняла, что ее обманули, обратилась к нам, предоставила скриншоты. Мы проверили данные. Выяснилось, что преступник внешне напоминал Джеки Чана. По сути, мошенники использовали изображение актера. Средства заблокировали, но преступники перевели деньги в криптовалюту. Сейчас потерпевшая подает в суд на злоумышленников", – сказал Султанбек Кадержанов.

Украденные таким образом деньги порой удается вернуть. За прошлый год полицейские забрали у мошенников около 30 млн тенге. Но все же нанесенный ущерб гораздо выше – 800 млн тенге. Растет и число киберпреступлений. За январь 2025 года совершено 126 таких акций против 111 за январь 2024-го.

Чтобы избежать обмана, необходимо соблюдать несколько простых правил:

не следовать указаниям по оформлению кредитов или переводам средств, полученным по телефону;

не сообщать свои личные данные, реквизиты карт и коды;

не устанавливать мобильные приложения по просьбе посторонних людей;

избегать предоплаты при покупке товаров на неизвестных сайтах;

не переходить по ссылкам в спам-рассылках и всплывающих окнах.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени Брэда Питта обманули пожилую француженку на 454 млн тенге. 53-летняя Анна в соцсетях познакомилась сначала якобы с матерью Брэда Питта, а затем и с ним самим. Переписка дошла до того, что лже-звезда сделал женщине предложение. Во время общения "Питт" тянул из возлюбленной деньги. Когда афера вскрылась, ей пришлось пройти курс лечения от тяжелой депрессии.