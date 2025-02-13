В Восточном Казахстане дочь подала в суд на отца за нецензурную брань

В Восточно-Казахстанской области мужчину привлекли к ответственности из-за того, что он нецензурно выражался на свою дочь, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz сообщает, что административное дело рассмотрели в Тарбагатайском районном суде. Установлено, что сельчанин выпил бутылку водки и начал оскорблять свою дочь, выражался в отношении нее нецензурной бранью. Девушка обратилась в полицию.

"В отношении мужчины составили протокол по ст. 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Медосвидетельствование выявило у него алкогольное опьянение тяжелой степени", – пишет издание.

Материалы были переданы в суд, который привлек его к ответственности в виде предупреждения.

Ранее казахстанец пытался через суд отказаться платить за обучение сына в Испании.