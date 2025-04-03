Шымкент украсили яркие тюльпаны

Более одного млн тюльпанов украсили улицы третьего мегаполиса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, именно Казахстан является родиной этих цветов, откуда они распространились по всему миру, передает телеканал "24kz". Жители Шымкента активно делятся фотографиями цветущего города в соцсетях.

Интересно, что многие гости приезжают в мегаполис специально, чтобы запечатлеть это весеннее чудо. Потому, что более одного млн тюльпанов самых разных оттенков заполнили почти все городские клумбы.

Со слов горожан, особенно эффектно выглядят цветочные композиции в районе железнодорожного вокзала.

На днях стало известно, когда во всех казахстанских поездах появится интернет.