Подвергают ненужному стрессу: депутат считает, что Минпросвещения увлеклось цифровизацией

Электронные образовательные проекты и программы разочаровали как учителей, так и учеников. Об этом на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года заявил депутат Нурлан Ауесбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат адресовал свой запрос министру просвещения Гани Бейсембаеву.

"Учителя отмечают, что различные так называемые "пилотные" проекты и программы, которые постоянно внедряются в школах, в последнее время начали вызывать разочарование как у учителей, так и у учеников. Они не освоены в полной мере и мешают системе образования... Кто может гарантировать, что такие проекты не окажут существенного негативного влияния на базовое образование учащегося?" – задался вопросом Нурлан Ауесбаев.

В пример он привел ситуацию в Туркестанской области, где только в 2024 году в образовательных учреждениях внедрено 20 пилотных проектов.

"Помимо автоматизированных систем, таких как "Электронная столовая", "Электронная библиотека", "BilimLand", внедрены новые технологии, такие как проекты Alagan, Tolem, "MATATALAB", цифровая интегрированная образовательная система "Gode play", "IoT board", "Codrone", виртуальные игры "Intellectum". Насколько эффективны эти инновационные инициативы, внедряемые в образовательных учреждениях? В действительности сколько из этих проектов полностью реализованы на сегодняшний день? Нужно ли подвергать учителей, учащихся и администрацию школы ненужному стрессу, принимая какие-то инициативы с сомнительными результатами?" – поинтересовался Нурлан Ауесбаев.

Мажилисмен попросил главу Минпросвещения изучить эти программы и исключить некачественные, чтобы снять нагрузку с учителей и детей.

Ранее депутат Ислам Сункар рассказал, как можно было бы расширить охват казахстанской молодежи высшим образованием.