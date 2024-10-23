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Когда в Казахстане может стартовать регистрация мопедов, рассказали в МВД

Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:42 Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 23 октября 2024 года назвал вероятную дату начала регистрации мопедов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что ожидается подписание соответствующего закона.

"Сейчас мы его подпишем, до конца ноября в принципе закончим эту работу и, условно, с 1 декабря начнем регистрацию. Требований к техсостоянию пока нет. Потом в дальнейшем будет техосмотр. Сначала будем просто смотреть соответствие, наличие номеров и все остальное", – пояснил он.

По его словам, в Казахстане насчитывается примерно 70 тыс. мопедов.

19 сентября 2024 года Игорь Лепеха рассказал, как будут наказывать мопедистов за отсутствие регистрации.

Что грозит подросткам-мопедистам за нарушение ПДД в Казахстане, можно прочитать здесь.

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