Когда в Казахстане может стартовать регистрация мопедов, рассказали в МВД
Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 23 октября 2024 года назвал вероятную дату начала регистрации мопедов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Игорь Лепеха напомнил, что ожидается подписание соответствующего закона.
"Сейчас мы его подпишем, до конца ноября в принципе закончим эту работу и, условно, с 1 декабря начнем регистрацию. Требований к техсостоянию пока нет. Потом в дальнейшем будет техосмотр. Сначала будем просто смотреть соответствие, наличие номеров и все остальное", – пояснил он.
По его словам, в Казахстане насчитывается примерно 70 тыс. мопедов.
19 сентября 2024 года Игорь Лепеха рассказал, как будут наказывать мопедистов за отсутствие регистрации.
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