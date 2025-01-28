В Алматы прошли регистрацию уже порядка 60 мопедов

Первый в стране двухколесный мопед зарегистрировали в Алматы на минувшей неделе: его владелец получил технический паспорт на транспортное средство и государственный регистрационный номерной знак, сообщает Zakon.kz.

Что касается Алматы, то сейчас в мегаполисе зарегистрировали порядка 60 мопедов.

Теперь водители двухколесного транспорта являются полноправными участниками дорожного движения, и на них распространяются все требования законов. В этой связи полиция Алматы повсеместно тиражирует памятки с алгоритмом действий и перечнем документов, необходимых при регистрации мопеда.

"Важно, чтобы каждый мопедист знал о необходимости прохождения регистрации мопедов и получения водительского удостоверения категории А1", – констатировал начальник Процессингового центра УАП ДП города Алматы Айдын Меркимбаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовала регистрация мопедов. На 23 января ее прошли 16 человек. Своим мнением о том, уменьшит ли эта мера хаос на дорогах, с Zakon.kz поделились эксперты.