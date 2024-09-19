В МВД рассказали, как будет проходить регистрация мопедов в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха 19 сентября 2024 года на пленарном заседании Сената рассказал, почему была предложена регистрация мопедов в Казахстане и как она будет проходить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, одно из оснований связано с тем, что на мопедах совершают большое количество нарушений правил дорожного движения.

"На сегодняшний день ни камеры "Сергек", ни какие-либо другие идентифицировать этих водителей не могут. То есть у них нет государственного регистрационного номера. Пользуясь этим, они демонстративно, порой умышленно, нарушают правила дорожного движения. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, хотя они не подлежат регистрации, у нас уже 80 тыс. таких транспортных средств. И эта тенденция прямо как снежный ком нарастает", – дополнил Игорь Лепеха.

По его данным, за 12 месяцев 2023 года с участием мопеда совершенно 750 ДТП, в которых погибли 39 человек, 730 – получили травмы. А за восемь месяцев текущего года таких ДТП уже 962, погибших – 48, а травмированных – 1024.

"Первый шаг, вы помните, прошлым законом водителям мопедов было запрещено двигаться по тротуарам и они были все переведены на дороги, и таким образом они стали полноценными участниками дорожного движения. Это подразумевает, что, как минимум, они должны знать правила дорожного движения и, соответственно, быть зарегистрированными. Сейчас дается отлагательная норма с момента опубликования закона 6 месяцев, чтобы они все зарегистрировали свои транспортные средства и получили водительскими удостоверения. Те, у которых нет, обучаться и получат категорию А1, те, у кого есть категория А или Б, просто подтвердят ее наличие, и мы поставим категорию А1 автоматически. Второе, они все должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел", – озвучил Игорь Лепеха.

Он отметил, что регистрация предусматривается самая простая – они должны будут написать заявление, предъявить удостоверение и представить свой мопед к осмотру, а также заплатить государственную пошлину. Государственная пошлина составляет 0,25 МРП, что получается меньше 1000 тенге.

"Их ответственность будет такая же, как и у водителей машин. На сегодняшний день они являются прочими участниками дорожного движения и ответственность у них 2 МРП за любое нарушение. Если водитель в нетрезвом состоянии задерживается сотрудником полиции, то мы его арестовываем в административном порядке, и он на семь лет лишается прав. Здесь мы его привлекаем к ответственности просто за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Соответственно, за выезд на встречную полосу водитель лишается прав на полгода, а водитель мопеда платит штраф 2 МРП. Это еще при том, если мы его найдем. Как правило, они знают, что мы их не находим. Во первых, он в шлеме и лица не видно, а во вторых, нет у него госномера. Поэтому закон и был сделан", – рассказал Игорь Лепеха.

Ранее депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов. Документ направили на подпись главе государства.