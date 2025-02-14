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Общество

Более четырех миллионов казахстанцев получили допвыплаты от работодателей

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
В 2024 году казахстанские работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы (ОПВР) в пользу 4,7 миллиона работников на сумму 258,1 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 14 февраля 2025 года сказано, что перечисление этих выплат позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Дополнительно отмечено, что данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.

Их пенсия будет складываться из трех компонентов:

  • базовой пенсии от государства,
  • накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд,
  • условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Стоит помнить, что оплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

"Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне".Пресс-служба МТСЗН РК

Уточним, в Казахстане обязательные пенсионные взносы работодателя (далее – ОПВР) введены с 1 января 2024 года, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников.

В 2024 году ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%.

В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Ранее специалисты предоставили другую интересную информацию. С начала 2025 года казахстанцам выплатили пенсий на сумму 346 млрд тенге. По данным на 1 февраля 2025 года, в стране проживает 2 млн 445 тыс. пенсионеров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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