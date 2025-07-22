5,1 млн казахстанцев получили ОПВР: что это значит и зачем нужно
Такие данные в ведомстве предоставили 22 июля 2025 года.
В МТСЗН напомнили, что с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.
Также отмечено, что перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
К примеру, их пенсия будет складываться из трех компонентов:
- базовой пенсии от государства,
- накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд;
- условно-накопительной – за счет взносов работодателей.
Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.
"Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне".Пресс-служба МТСЗН РК
Также ранее в МТСЗН озвучили пособия по инвалидности и потере кормильца: кто получает и сколько. Об актуальных выплатах многодетным семьям в Казахстане можно прочитать по этой ссылке.