5,1 млн казахстанцев получили ОПВР: что это значит и зачем нужно

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили Zakon.kz интересную статистику. Так, по состоянию на 1 июля 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,1 млн работников на сумму 464 млрд тенге.

Такие данные в ведомстве предоставили 22 июля 2025 года.

В МТСЗН напомнили, что с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Также отмечено, что перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.

К примеру, их пенсия будет складываться из трех компонентов:

базовой пенсии от государства,

накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд;

условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

"Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне". Пресс-служба МТСЗН РК

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