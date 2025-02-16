Казахстан переходит к масштабной модернизации коммунальных сетей
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Больше полутора тысяч километров коммунальных сетей модернизируют в Казахстане в рамках Национального проекта, сообщает Zakon.kz.
По информации "24KZ", в отрасль планируют внедрить интеллектуальные технологии управления. Национальный проект утвердили в правительстве в конце прошлого года.
Средний уровень износа теплоснабжающей инфраструктуры в Казахстане превышает 53%. На отдельных объектах показатель достигает от 70 до 90%.
По словам Олжаса Салыкова, заместителя председателя правления Казахстанской жилищной компании, это одна из самых масштабных государственных программ. В ближайшие шесть лет на нее направят почти 13,5 триллиона тенге.
Ранее жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро.
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