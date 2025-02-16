Казахстан переходит к масштабной модернизации коммунальных сетей

Больше полутора тысяч километров коммунальных сетей модернизируют в Казахстане в рамках Национального проекта, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", в отрасль планируют внедрить интеллектуальные технологии управления. Национальный проект утвердили в правительстве в конце прошлого года.

Средний уровень износа теплоснабжающей инфраструктуры в Казахстане превышает 53%. На отдельных объектах показатель достигает от 70 до 90%.

По словам Олжаса Салыкова, заместителя председателя правления Казахстанской жилищной компании, это одна из самых масштабных государственных программ. В ближайшие шесть лет на нее направят почти 13,5 триллиона тенге.

Ранее жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро.