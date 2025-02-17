Как изменились пособия на детей в Казахстане: ключевые цифры 2025 года

С начала 2025 года пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) Казахстана на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 170,8 тыс. человек на общую сумму 80,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 17 февраля:

"В январе 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 33,7 тыс. человек на сумму 6 млрд тенге".

Стоит отметить, что на данное пособие могут претендовать:

постоянно проживающие в Казахстане граждане;

кандасы;

иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 123 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Что касается размеров государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком, то они устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

На данный момент размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

"Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности", – добавили специалисты.

Данную единовременную выплату с начала года получили 23,6 тыс. человек на общую сумму 33,3 млрд тенге, что на 4% больше суммы за аналогичный период 2024 года.

Средний размер назначенной выплаты составил 1 714 618 тенге.

Кроме того, из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года.

При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"В 2025 году данная выплата назначена 24,2 тыс. человек, ежемесячный средний размер выплаты составил 93 740 тенге. Выплата произведена на сумму 37,2 млрд тенге, что на 21% больше суммы за аналогичный период 2024 года". Пресс-служба МТСЗН РК

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