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Общество

Автобусы будут ездить иначе из-за ремонта на одной из главных улиц левобережья Астаны

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 00:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане на период с 19 февраля по 30 октября 2025 года временно изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 305, 312 в связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, в указанный период будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. Работы ведутся в районе Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей города просят учитывать данные изменения при планировании поездок.

Ранее акимат Астаны рассказал о перекрытии участка дороги около театра "Астана Опера". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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