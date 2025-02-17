Автобусы будут ездить иначе из-за ремонта на одной из главных улиц левобережья Астаны

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Астане на период с 19 февраля по 30 октября 2025 года временно изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 305, 312 в связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, в указанный период будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. Работы ведутся в районе Государственного театра оперы и балета "Астана Опера". Фото: акимат Астаны Жителей и гостей города просят учитывать данные изменения при планировании поездок. Ранее акимат Астаны рассказал о перекрытии участка дороги около театра "Астана Опера".



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