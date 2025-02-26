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Экономика и бизнес

Рамазан-2025: ДУМК обратилось к предпринимателям по поводу цен на продукты

Рамадан, рамазан, ислам, пост, мусульмане, мусульманство, Коран, финики, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан, сообщает Zakon.kz.

С таким призывом к бизнесменам обратился Верховный муфтий Казахстана, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

"Уважаемые соотечественники! Призываю всех вас внести свой вклад в благотворительные мероприятия, организуемые Духовным управлением мусульман Казахстана в священный месяц. Я призываю предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания", – сказал он на пресс-конференции 24 февраля 2025 года.

Также председатель ДУМК попросил казахстанцев организовать поминальные обеды и другие мероприятия во время ифтара.

"Также в местах общественного питания предложение меню ифтара по доступным для населения ценам является одним из благих дел. В этом месяце важно стремиться не только к получению прибыли, но, прежде всего, к получению благосклонности Всевышнего и благодарности народа. Мы выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавались алкогольные напитки, являющиеся источником всех зол".Наурызбай кажы Таганулы

Напомним, в Казахстане в 2025 году месяц Рамазан начнется 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения. 30 марта – праздник Ораза-айт.

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Размер фитр-садака, который будет выплачиваться в священный месяц, установлен в размере 655 тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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