Насколько возможно восстановление Аральского моря

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров в СЦК рассказал о планах по увеличению объема и площади Северного Аральского моря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, возможно ли полное восстановлении моря.

"Ученые говорят, что полностью восстановить Аральское море не получится. Но министерство ведет активную работу по сохранению северной части", – сказал в ответ Нурлан Алдамжаров.

По его словам, с 2008 по 2022 год реализовывался проект по восстановлению северной части Аральского моря. Для этого была построена Кокаральская плотина, за счет чего удалось увеличить объем воды.

"По бюджету на первую фазу восстановления Аральского моря было затрачено порядка 86 млн долларов", – подчеркнул спикер.

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева в свою очередь отметила, что с октября 2024-го по январь этого года в Северное Аральское море направлено более 1 млрд кубометров воды. Это на 100 млн кубометров больше, чем планировалось ранее.

"На сегодня общий объем воды в Северном Арале превышает 22 млрд кубометров. Чтобы вы понимали динамику увеличения: на начало 2022 года он составлял 18,9 млрд кубометров. Ожидаем, что до конца 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров. А к концу 2030 года планируется довести объем воды в Северном Арале до 27 млрд кубометров. Вместе с объемом увеличивается и площадь Северного Арала. На сегодня она составляет 3065 квадратных километров. Это на 111 квадратных километров больше, чем в начале 2022 года", – добавила она.

В итоге снизилась соленость воды и восстановлена популяция 22 видов рыб. Ежегодный объем рыболовства достиг 8 тыс. тонн.

"На стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья". До конца года министерство планирует закончить реконструкцию Кокаральской плотины, которая отделяет Северный Арал от Большого Аральского моря. Это поможет нам сохранить Северный Арал, снизить соленость воды в нем, улучшить экологическую обстановку в регионе", – пояснила Молдир Абдуалиева.

В 2024 году Казахстан возглавил Международный фонд по спасению Аральского моря (МФСА). За годы экологической катастрофы на дне Арала посажены миллионы гектаров саксаульных лесов. В Приаралье стало возрождаться рыболовство, животноводство и растениеводство.