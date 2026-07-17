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События

Более миллиарда кубометров воды направят в Северное Аральское море

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:39 Фото: gov.kz
Сегодня, 17 июля 2026 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана объявили хорошую новость касательно Северного Аральского моря. Оно получит еще более миллиарда кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с рыбаками Аральского района. Глава водохозяйственного ведомства рассказал им о реализуемых мерах по сохранению Северного Аральского моря.

"Мы реализуем комплексные меры по сохранению Северного Аральского моря. Для этого разработана вторая фаза совместного со Всемирным банком проекта, который предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины для поднятия уровня и увеличения объема воды в море. В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года", – сообщил Нуржан Нуржигитов.
министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:39

Фото: gov.kz

Отмечается, что с 1 октября 2025 года по сегодняшний день в Северное Аральское море по реке Сырдарья направлен 1,4 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период в Северный Арал сбрасывается 40 кубометров воды в секунду.

На сегодня объем воды в море составляет 23,5 млрд кубометров. В сравнении с прошлым годом соленость воды в Северном Арале снизилась в среднем на 10% и достигла 7,9 промилле. За первое полугодие 2026 года из моря выловлено 4,2 тыс. тонн рыбы.

В ходе встречи с министром рыбаки Аральского района попросили обеспечить строгое соблюдение лимитов водопользования для сохранения Аральского моря и других водных объектов, где осуществляется ловля рыбы.

"Мы знаем, что в сельском хозяйстве утверждены лимиты водопользования, но наблюдаются случаи, когда фермеры не соблюдают данные ограничения. Считаем, что этот вопрос нужно взять на строгий контроль. Мы, рыбаки, находимся в нижнем течении Сырдарьи, поэтому для всего рыболовного промысла области важно, чтобы крестьянские хозяйства экономили воду. Сэкономленная вода очень нужна для сохранения водных объектов региона", – отметил директор ТОО "Сервисно-заготовительный центр "Арал" Адильбек Аимбетов.

Кроме того, рыбаки предложили построить Аманоткельский гидроузел или шлюз для улучшения сброса воды в реку Сырдарья. Это позволит увеличить объемы сброса до 100 кубометров в секунду.

По итогам встречи Нуржан Нуржигитов поручил комитету водного хозяйства разработать проектную документацию на строительство шлюза. Также министр поручил Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обеспечить стабильный сброс воды в Северный Арал, включая водные ресурсы, сэкономленные за счет перехода на водосберегающие системы орошения.

Далее Нуржан Нуржигитов посетил Аклакский гидроузел, где ознакомился с ходом работ по наполнению Северного Аральского моря. Объект, способный пропускать до 515 кубометров воды в секунду, также обеспечивает водой несколько озер и крупных заливных лугов в устье реки Сырдарья.

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:39

Фото: gov.kz

После этого министр ознакомился с результатами работ по ремонту домов в вахтовом поселке вблизи Аклакского гидроузла. Данные здания предназначены для безопасного и комфортного проживания специалистов, выполняющих работы по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и охране гидротехнического сооружения.

вахтовый поселок, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:39

Фото: gov.kz

26 января 2026 года стало известно, что в Казахстане нашли способ наполнить Северный Арал. В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК тогда отметили, что повысить уровень воды можно благодаря реконструкции Кокаральской плотины.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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