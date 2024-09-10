Скрытый налог на роскошь: как изменится налог на транспорт с принятием нового НК

Транспортный налог в РК, согласно проекту нового Налогового кодекса, уменьшится для бедных, останется прежним для среднего класса и будет предельно большим для богатых владельцев люксовых автомобилей. Это и есть скрытый налог на роскошь – цель грядущей налоговой реформы, пишет Zakon.kz.

Собственно, и сейчас размеры налога на ТС для большинства казахстанцев весьма щадящие (ставки приведены в пункте 1 статьи 492 действующего Налогового кодекса). Так, владельцы бюджетных малолитражек с объемом двигателя до 1,5 тыс. кубических сантиметров платят всего 1-2 МРП. И даже объем в 2 тыс. "кубиков" обходится лишь в 3 МРП. Это 11 тыс. тенге в год – по сути, столько же, сколько сейчас стоит одна заправка машины при объеме бака 60 литров бензином марки АИ-92 (а таких заправок в год требуются десятки).

Не будем также забывать, что от налога на ТС (легковушки мощностью до 2,5 тыс. кубических сантиметров и даже грузовики) освобождены сельские жители. А именно, сельхозпроизводители и участники крестьянских/фермерских хозяйств. Не говоря уже о ветеранах войн, многодетных матерях и инвалидах (все категории перечислены в пункте 3 статьи 490 НК).

И для всех этих людей, и даже для государства налог на ТС в их отношении – расходы и, соответственно, доходы – крайне незначительные. Неудивительно поэтому, что в проекте нового Налогового кодекса ставки никак не поменялись по сравнению с действующими: выгоды никакой, а пересудов не оберешься… Вот они (в кубических сантиметрах объема двигателя):

до 1100 – 1 МРП;

от 1100 до 1500 (включительно) – 2 МРП;

от 1500 до 2000 – 3 МРП;

от 2000 до 2500 – 6 МРП;

от 2500 до 3000 – 9 МРП;

от 3000 до 4000 – 15 МРП;

свыше 4000 – 117 МРП.

Но более того, в тело законопроекта добавили новую норму (пункт 8 статьи 556 проекта НК):

"При исчислении налога по легковым автомобилям, в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства, исходя из года производства, применяются следующие поправочные коэффициенты: свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5".

Как-то даже странно, верно? Когда снижают цены и налоги… Но опять-таки ничего удивительного; наоборот, приводят законодательство к логике. Небогатые казахстанцы ездят ведь не только на малолитражках, но и на старых, обветшалых внедорожниках, микроавтобусах, бывших 40 лет назад люксовыми седанах.

Объем двигателей у такого "антиквариата" – 4, 5, 6 литров, отчего гигантский расход топлива, потому и цена копеечная, по карману обывателю. Выбор, конечно, сомнительный, но другого у людей порой нет. И если человек взял от безысходности такую рухлядь, начислять на него налог как на новый лимузин – это провоцировать социальную напряженность.

Кого-то смущает, что чем старше машина, тем ниже налог: мол, выхлопов-то от нее больше. Однако налог – это не экологический сбор: здесь другие принципы.

Подытожим. Для людей с небольшим достатком (то есть на старые авто возрастом 10 лет и более) размер транспортного налога уменьшится. Что можно считать составной частью налога на роскошь. Который на самом деле является не конкретным платежом, а системой мер, так меняющих ставки определенных налогов – НДС, КПН, ИПН и прочих – чтобы лица со сверхдоходами платили в казну больше, чем остальные. И тем самым как бы достигалась социальная справедливость.

Правда, ставки налога на ТС, как уже говорилось, остались неизменными. Но достаточно посмотреть на разницу между ставками за авто с двигателем до 4 литров и свыше 4 литров (соответственно, 15 МРП и 117 МРП), чтобы убедиться: эта составная часть налога на роскошь как системы мер уже была осуществлена ранее. А в новом Налоговом кодексе эта тенденция ("сверхналоги" на автомобили премиум- сегмента) будет закреплена. Ну а средний класс – владельцы машин с двигателем в 2-3 литра возрастом до 10 лет – останется при своих.

Главное, чтобы на этом реформа и была завершена. Напомним, в ходе подготовки проекта этого документа высказывалась идея, что налог для ТС вообще надо отменить! Но не просто так. А чтобы грядущий рост цент на топливо не ударил по "простым казахстанцам". Точнее, как-то компенсировал этот удар. Приведем цитату из Консультативного документа регуляторной политики к проекту нового Налогового кодекса:

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в два раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом экономкласса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".

При этом рост цен объявлялся неизбежным, поскольку с 1 января 2025 года в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок нефти и нефтепродуктов.

Сейчас эту идею (о компенсации роста цен снижением налогов) уже не высказывают, но ведь дата приближается, и никто ее не отменял… Посмотрим, как будут вести себя цены с нового года, до которого осталось, в принципе, немного.

И еще один момент хотелось бы отметить. В проекте нового НК, как и в действующем кодексе, ничего не сказано о налоге на электромобили. Из чего делается вывод, что он равен нулю. Поскольку ставки установлены, исходя из объема двигателя в кубических сантиметрах, то есть актуальны лишь для ДВС и дизельных двигателей.

Но при этом мощность мотоциклов и мотороллеров оценивается (в пп. 5) пункта 1 статьи 556 Проекта НК) в лошадиных силах или кВТ (значит, в том числе и электрических), и ставка налога на них может составлять от 1 до 10 МРП. Такая вот электрическая вилка.