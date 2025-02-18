#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Общество

Астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге

В Астане задержали дроппера, похитившего миллион тенге у жителя, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 19:16 Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности задержали 20-летнего дроппровода, который передавал данные для доступа к счетам и реквизиты банковских карточек преступным группам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, жертвой мошеннической схемы стал житель города Астаны.

"Заявителю поступил звонок с неизвестных абонентских номеров. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, сообщили ему, что на его счету были осуществлены кибер-атаки, и для того, чтобы их предотвратить, необходимо произвести транзакцию средств на безопасные счета, указанные мошенниками. Потерпевший, доверившись, перевел денежные средства в размере миллиона тенге. После перевода денег неизвестные перестали выходить на связь", – отмечается в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела столичным киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который был переведен похищенный миллион по указанию мошенника.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям. В настоящее время подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее специалисты рассказывали, как безопасно купить путевку и не стать жертвой мошенников.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
МИД дал рекомендации казахстанцам, проживающим в США нелегально
Общество
17:51, Сегодня
МИД дал рекомендации казахстанцам, проживающим в США нелегально
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
Общество
17:43, Сегодня
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
Что нужно знать казахстанцам про налог на транспорт
Общество
17:30, Сегодня
Что нужно знать казахстанцам про налог на транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: