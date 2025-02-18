Астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге
Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности задержали 20-летнего дроппровода, который передавал данные для доступа к счетам и реквизиты банковских карточек преступным группам, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП региона, жертвой мошеннической схемы стал житель города Астаны.
"Заявителю поступил звонок с неизвестных абонентских номеров. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, сообщили ему, что на его счету были осуществлены кибер-атаки, и для того, чтобы их предотвратить, необходимо произвести транзакцию средств на безопасные счета, указанные мошенниками. Потерпевший, доверившись, перевел денежные средства в размере миллиона тенге. После перевода денег неизвестные перестали выходить на связь", – отмечается в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела столичным киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который был переведен похищенный миллион по указанию мошенника.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям. В настоящее время подозреваемый помещен в ИВС.
Ранее специалисты рассказывали, как безопасно купить путевку и не стать жертвой мошенников.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript